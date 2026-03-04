Lo streaming gratis della gara di NBA Rockets-Warriors: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 13:02)

La notte NBA tra giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo alle ore 01:30 italiane propone la sfida tra Rockets e Warriors, confronto affascinante tra una squadra giovane e in crescita e una formazione abituata a palcoscenici importanti. Houston punta sull’energia e sull’intensità, mentre Golden State prova a imporre esperienza e qualità offensiva.

Hai tre possibilità per guardare Rockets-Warriors in streaming gratis:

Dove vedere Rockets-Warriors in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Rockets-Warriors è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Rockets-Warriors.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Rockets-Warriors nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — I Rockets cercano di alzare il ritmo e sfruttare atletismo e transizione per mettere pressione fin dall’inizio.

I Warriors fanno leva sulla circolazione di palla e sul tiro dalla lunga distanza, provando a controllare il punteggio con esperienza e letture offensive.