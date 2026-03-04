Atletico Madrid-Real Sociedad: lo streaming gratis del match

Sabato 7 marzo 2026 l’Atlético Madrid ospita la Real Sociedad nella 27ª giornata di Liga

Stefano Sorce 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 16:05)

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:30 il Riyadh Air Metropolitano ospita una sfida importante per la corsa europea della Liga: Atletico Madrid-Real Sociedad. L’Atlético Madrid, terza forza del campionato, riceve una Real Sociedad che prova a restare agganciata alla zona Europa.

La squadra di Diego Simeone arriva a questa partita con l’obiettivo di difendere la posizione in zona Champions League. L’Atlético ha alternato vittorie importanti a qualche passo falso, ma il recente successo in extremis contro l’Oviedo ha restituito fiducia al gruppo. Il fattore casa continua a essere una delle principali armi dei Colchoneros: al Metropolitano l’Atlético mantiene spesso il controllo delle partite grazie a una difesa solida e a un gioco pragmatico. In attacco la qualità non manca, con Griezmann ancora punto di riferimento e con il supporto di Sørloth e Julián Álvarez.

La Real Sociedad arriva a Madrid con qualche difficoltà in più. I baschi occupano l’ottava posizione e stanno vivendo una fase di rendimento altalenante. L’ultima vittoria contro il Maiorca ha dato ossigeno alla classifica, ma la continuità resta un problema. A complicare ulteriormente la situazione ci sono diverse assenze importanti. In particolare mancherà Kubo, uno dei giocatori più creativi della squadra, mentre anche il reparto difensivo è ridotto a causa di squalifiche e infortuni. In trasferta, inoltre, la Real ha faticato spesso a trovare ritmo e concretezza offensiva.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming — Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

