Arminia Biefeld-Schalke 04, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Lo Schalke 04 sembra avere le carte in regola per puntare alla promozione in Bundesliga. Ecco dove vedere il prossimo match del glorioso club tedesco.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 13:29

Domani alle 13:30 scende in campo lo Schalke 04. Club storico del calcio tedesco, lo Schalke negli ultimi anni non è riuscito a trovare continuità, riducendosi ad un sali-scendi tra la Bundesliga e la Bundesliga 2. Questa è la seconda annata di fila che disputa nella cadetteria, ma l'ottimo inizio campionato lascia sperare in una stagione da protagonista. L'avversario di turno sarà l'Arminia Bielefeld e la partita si potrà seguire GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Come arrivano Arminia Biefeld e Schalke 04 al match — Lo Schalke 04 quest'anno sembra essere determinato per strappare la promozione. Questo infatti è il secondo anno del club in Bundesliga 2, e la lontananza dalla massima serie inizia a stare stretta ai tifosi, abituati a tutt'altri palcoscenici. La squadra sembra attrezzata per grandi cose: nelle ultime cinque partite ha ottenuto 12 punti ed è lontana due lunghezze dalla vetta della classifica. Ad essere positive sono le statistiche legate al lavoro difensivo, dato che lo Schalke ha subito soltanto 4 gol fino ad oggi.

L'Arminia Biefeld, invece, occupa la nona posizione. Ma è ancora presto per parlare di classifica, dato che ha comunque strappato 3 vittorie ed è lontana soltanto cinque punti dallo Schalke. Vincendo domani, infatti, si ritroverebbe addirittura a -2, con conseguente possibilità di restare nelle zone più alte della classifica e competere per gli obiettivi più importanti.

Le probabili formazioni di Arminia Biefeld-Schalke 04 — Arminia Biefeld (4-3-3): Kersken; Lannert, Schneider, Grosser, Hagmann; Schreck, Russo, Corboz; Young, Grodowdowski, Worl.

Schalke 04 (3-4-2-1): Karius; Ayhan, Katic, Kuracay; Gantenbein, Schallenberg, El-Faouzi, Becker; Gomis, Karaman; Sylla.