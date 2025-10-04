Ipswich-Norwich, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Domani alle 13:00 Ipswich Town e Norwich si sfideranno per l'ottava giornata di Championship: scopri dove seguire la sfida.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre - 13:04

Pochi campionati cadetti sono affascinanti quanto la Championship, la seconda divisione inglese. Con un campionato di ben ventiquattro squadre ogni weekend è possibile trovare diverse partite interessanti: una di queste andrà in scena domani alle ore 13:00 e vedrà l'Ipswich Town confrontarsi con il Norwich. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Championship, Ipswich-Norwich: diretta tv e streaming LIVE del match — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma dell'Ipswich e del Norwich — L'Ipswich arriva sicuramente meglio al match, date le due convincenti vittorie nelle ultime cinque partite. Inoltre, l'Ipswich può contare sul suo reparto avanzato, tra i più prolifici della Championship: soltanto tre squadre sono riuscite a segnare di più, a prescindere dalla posizione in classifica.

Anche il Norwich si sta contraddistinguendo per essere una squadra particolarmente offensiva. I gol messi a referto sono dieci, ma molti di questi non sono serviti a portare punti a casa, dato che in più di un'occasione alle reti segnate hanno seguito veri e propri blackout difensivi. Il Norwich, infatti, ha subito 11 reti in 8 partite, media da club che - al momento - occupano la parte più bassa della classifica.

Visualizza questo post su Instagram

Le probabili formazioni di Ipswich-Norwich — Ipswich Town (4-2-3-1): Palmer; Furlong, O'Shea, Greaves, Davis; Matusiwa, Nunez; Akpom, Philogene, Clarke; Hirst.

Norwich City (4-2-3-1): Kovacevic; Stacey, Cordoba, Darling, Fisher; Mattson, McLean; Crnac, Marcondes, Schwartau; Sargent.