Arsenal-Kairat Almaty, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE

La compagine inglese vuole mettere ancor di più al sicuro il primo posto in classifica, mentre la squadra ospite proverà a compiere un'impresa

Jacopo del Monaco 28 gennaio - 09:12

Tra i diciotto match dell'ottava nonché ultima giornata della Champions League figura anche quello che metterà di fronte Arsenal e Kairat Almaty e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, scenderanno in campo alle ore 21:00 di questa sera e l'incontro si terrà presso l'Emirates Stadium di Londra.

Arsenal-Kairat Almaty, dove vedere l'incontro — La partita di questa sera metterà di fronte due compagini che si trovano in due situazioni completamente opposte. I padroni di casa puntano alla vittoria per mettere al sicuro il primato in classifica. Gli ospiti, dal canto loro, sono certi dell'eliminazione ma vorranno comunque giocarsela per provare a compiere un'impresa. Visto che questa sera giocheranno tutte le squadre, la partita tra Arsenal e Kairat Almaty sarà visibile in diretta televisiva sul canale Sky Sport 251 con la Diretta Gol. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Il percorso in Champions delle due squadre — L'Arsenal allenato dall'ex centrocampista spagnolo Mikel Arteta sta vivendo una grandissima stagione in Champions League. La squadra di Londra, infatti, occupa il primo posto in classifica grazie alla sue sette vittorie in altrettante giornate della massima competizione europea. Quindi ha totalizzato ben 21 punti. I Gunners hanno iniziato battendo prima l'Athletic Bilbao (0-2) in trasferta e poi l'Olympiakos (2-0) tra le mura amiche. In seguito ha rifilato un poker casalingo all'Atlético Madrid ed in Repubblica Ceca ha battuto 0-3 lo Slavia Praga. Si continua con la vittoria per 3-1 contro il Bayern Monaco e quella per 0-3 in Belgio contro il Club Bruges, mentre la scorsa settimana ha espugnato San Siro avendo battuto 1-3 l'Inter.

Il Kairat Almaty guidato da Rafael Urazbakhtin, dal canto suo, in questa stagione ha fatto il suo esordio in Champions League e ha collezionato un solo punto, così come il Villarreal, e si trova all'ultima posizione. Dopo due pesanti sconfitte contro Sporting Lisbona (4-1) e Real Madrid (0-5), la squadra del Kazakistan ha ottenuto il primo storico punto nella massima competizione europea pareggiando 0-0 contro il Pafos. In seguito, sono arrivate quattro sconfitte di fila contro Inter (2-1), Copenaghen (3-2), Olympiakos (0-1) e nel turno precedente controllo il Club Bruges (1-4).

Probabili formazioni — I Gunners, per squalifica, non potranno contare su Rice e Merino e non ci sarà neanche l'infortunato Dowman. Calafiori e Havertz, invece, sono in dubbio. Per quanto riguarda i kazaki, invece, mancherà Satpayev per infortunio ed è in dubbio Tuyakpaev.

ARSENAL (4-3-3): Kepa; White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly; Nørgaard, Zubimendi, Eze; Madueke, Gyökeres, Martinelli. Allenatore: Arteta

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Glaser, Kassabulat; Mrynskiy, Gromyko, Jorginho; Edmilson. Allenatore: Urazbakhtin