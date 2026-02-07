Arsenal-Sunderland: dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Arsenal-Sunderland è una sfida chiave della 25ª giornata di Premier League: Gunners primi in classifica contro i sorprendenti Black Cats all'Emirates Stadium

Silvia Cannas Simontacchi 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 09:32)

Dopo aver resistito agli arrembaggi di Manchester City e Aston Villa e il roboante 4-0 contro il Leeds, l'Arsenalcapolista aspetta il Sunderland per il match valido per la 25^ giornata di Premier League. I neopromossi Black Cats sono all'ottavo posto in classifica con 36 punti, reduci da uno splendido 3-0 contro il Burnley, e stanno dimostrando di avere pieno diritto di dire la loro nella massima serie. Ma ora l'avversario a cui tenere testa sono i Gunners. L'appuntamento fatidico è sabato 7 febbraio 2026 all'Emirates Stadium, la casa dell'Arsenal. Calcio d'inizio fissato per le ore 16:00 italiane.

Dove vedere Arsenal-Sunderland in diretta TV e streaming gratis Arsenal-Sunderland, in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 16:00, è un incontro valido per la 25^ giornata di Premier League. La diretta dell'incontro sarà disponibile per gli abbonati in su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

Arsenal-Sunderland, come arrivano le due squadre Per l'Arsenal di Mikel Arteta sarà una giornata cruciale. Per i padroni di casa, le ultime settimane sono state tutt'altro che semplici, con le avversarie che incalzavano, cercando di sottrarre punti preziosi. Sotto la guida di Arteta, i Gunners stanno vivendo una stagione fenomenale, e si sono portati a casa ben 53 punti e tante soddisfazione. Nelle ultime partite, però, il rendimento della capolista è stato traballante: il verdetto è stato di 1 sconfitta, 2 pareggi e 2 vittorie. I 46 gol fatti contro i soli 17 subiti tuttavia, parlano di una squadra praticamente ingiocabile, dal forte assetto aggressivo e dalla difesa solida.

Nell'altra metà campo, il Sunderland arrivano nella capitale desideroso di mostrarsi nella veste migliore e rinfrancato dalla vittoria nell'ultimo match contro il Burnley. Con 1 pareggio, 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, i Black Cats si confermano un avversario da non sottovalutare. Curioso il dato sulle reti: la neopromossa ha realizzato 27 reti, subendone 26, sintomo di qualche dettaglio da consolidare in attacco, bilanciato però da una difesa piuttosto solida. Quella che vedremo, quindi, potrebbe essere una partita tutt'altro che noiosa.

Le probabili formazioni di Arsenal-Sunderland — Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Magalhaes, Hincapié; Eze, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard. All: Mikel Arteta

Sunderland (4-4-2): Roefs; Mukiele, Geertruida, Ballard, Mandava; Hume, Sadiki, Le Fée, Mundle; Mayenda, Brodbay. All: Regis Le Bris