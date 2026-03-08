Ascoli-Ravenna Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C

Ascoli-Ravenna: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 8 marzo - 08:55

Ascoli-Ravenna, posticipo della 31ª giornata di Serie C – Girone B. Di fronte due squadre protagoniste nella corsa alle prime posizioni della classifica. La sfida, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30, rappresenta uno scontro diretto molto importante per restare in scia alla vetta occupata dall’Arezzo.

Qui Ascoli — L’Ascoli si presenta all’appuntamento nel miglior momento della propria stagione. I bianconeri hanno infilato una lunga serie di risultati positivi, vincendo sette delle ultime otto partite e rilanciando con decisione le proprie ambizioni di vertice. L’ultimo successo nel derby contro la Sambenedettese, arrivato nei minuti finali, ha confermato il grande momento di fiducia della squadra, ora seconda in classifica e distante soltanto quattro punti dalla capolista Arezzo.

Qui Ravenna — Il Ravenna, dal canto suo, continua a dimostrarsi una delle squadre più solide del girone. I giallorossi occupano il terzo posto e arrivano alla sfida con l’obiettivo di effettuare il sorpasso diretto sui marchigiani. Nelle ultime giornate sono arrivati due pareggi consecutivi contro Arezzo e Pianese, risultati che hanno rallentato leggermente la corsa ma che confermano comunque la competitività della formazione romagnola, ancora pienamente coinvolta nella lotta per le prime posizioni.

Probabili formazioni — Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Guiebre, Nicoletti, Curado, Alagna; Damiani, Milanese; D’Uffizzi, Rizzo Pinna, Silipo; Gori.

Ravenna (4-2-3-1): Anacoura; Bani, Esposito, Bianconi, Donati; Rrpaj, Lonardi; Fischnaller, Tenkorang, Spini, Italeng. Allenatore: Andrea Mandorlini.