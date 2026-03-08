Nizza-Rennes Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Nizza-Rennes: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 LIVE su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 8 marzo - 08:47

La sfida tra Nizza e Rennes rappresenta uno degli incontri più interessanti del venticinquesimo turno di Ligue 1. All’Allianz Riviera si affrontano due squadre che stanno vivendo momenti completamente diversi della stagione: da una parte i padroni di casa cercano punti fondamentali per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, mentre dall’altra il Rennes vuole continuare la propria rincorsa verso i piazzamenti europei.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Ligue 1:

Qui Nizza — Il Nizza arriva a questo appuntamento in una situazione piuttosto complicata. La formazione allenata da Claude Puel occupa attualmente il quartultimo posto in classifica e deve guardarsi alle spalle per evitare di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere.

Nonostante un margine di qualche punto sulla terzultima posizione, il rendimento in campionato nelle ultime settimane è stato deludente, con appena tre punti raccolti nelle ultime cinque partite. L’unico segnale positivo recente è arrivato dalla Coppa di Francia, dove il Nizza è riuscito a qualificarsi per le semifinali eliminando il Lorient ai calci di rigore.

Qui Rennes — Il Rennes, invece, si presenta alla trasferta con un morale decisamente diverso. I Rouge et Noir occupano la sesta posizione in classifica e sono pienamente in corsa per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. La squadra allenata da Frank Haise sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano le tre vittorie consecutive ottenute contro Tolosa, Auxerre e soprattutto Paris Saint-Germain, risultato che ha confermato la crescita del gruppo nelle ultime settimane.

Probabili formazioni — Nizza (4-2-3-1): Dupé; Abdi, Dante, Antoine Mendy, Peprah Oppong; Sanson, Diop; Louchet, Vanhoutte, Mohamed-Ali Cho; Kevin Carlos. Allenatore: Claude Puel.

Rennes (4-2-3-1): Samba; Brassier, Nagida, Merlin, Rouault; Rongier, Szymanski; Camara, Tamari, Nordin; Lepaul. Allenatore: Frank Haise.

