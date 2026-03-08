Dove vedere Phoenix Suns-Charlotte Hornets in diretta TV e streaming gratis

Lunedì alle 03:00 di notte italiana ci sarà una partita particolarmente avvincente in NBA. In Arizona scenderanno in campo i Phoenix Suns e gli Charlotte Hornets, in grande spolvero nell’ultimo periodo. Per scoprire come guardare gratuitamente la partita, continua a leggere l’articolo.
Phoenix Suns-Charlotte Hornets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Il momento delle due squadre—
I Phoenix Suns si presentano alla partita con un settimo posto ed ottime possibilità di accedere ad i Playoff senza passare dal retro dei Play-in. Con 36 vittorie strappate e 5 successi nelle ultime 10 partite, la squadra di Devon Booker si presenta come favorito nella sfida contro gli Charlotte Hornets.
Dal canto loro gli Hornets stanno risalendo la china in maniera particolarmente convincente. Nonostante un inizio stagione con il freno a mano tirato, la squadra di Lamelo Ball sta inanellando ottimi risultati che hanno fatto schizzare la franchigia nelle posizioni intermedie della classifica. Adesso gli Hornets hanno concrete possibilità di giocare quantomeno i play-in. Risultato non scontato ad inizio stagione.
I probabili quintetti di Phoenix Suns-Charlotte Hornets—
Phoenix Suns: D. Brooks, R. O'Neale, M. Williams, C. Gillespie, D. Booker
Charlotte Hornets: K. Knueppel, S. James, R. Kalkbrenner, L. Ball, B. Miller.
