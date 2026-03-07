Segui Bucks-Magic in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 23:25)

Tutto pronto al Frost Bank Center di San Antonio per il derby texano nonchè divisional match fra Spurs e Rockets. Spettacolo assicurato sul parquet visto che a scendere in campo sono la seconda e la quarta in classifica nella western conference. Palla a due domenica 8 marzo all'1 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Spurs-Rockets in diretta TV e streaming gratis — Spurs-Rockets sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Spurs-Rockets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Spurs-Rockets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Spurs-Rockets nella sezione Live Streaming.

Le statistiche di Spurs-Rockets, divisional match — Gli Spurs comandano la southwest division con 46 vittorie e 17 sconfitte. I nero-argento arrivano da 3 successi di fila ultimo dei quali 116-112 in casa contro i Clippers dove a brillare è stato il solito Wembanyama con 27 punti e 10 rimbalzi.

I Rockets sono secondi nella stessa division ma decisamente staccati dalla vetta con 39W e 23L. I biancorossi alternano vittoria a sconfitta da 5 serate e nell'ultimo match hanno battuto 106-99 i Blazers grazie anche ai 28 punti di Sengun. Rockets e Spurs sono rispettivamente primi e terzi nella lega per media rimbalzi a partita.

I probabili quintetti di partenza di Spurs-Rockets — Spurs che scelgono Fox come play, Castle guardia, Vassell ala piccola, Champagnie ala grande e Wembanyama centro. Rockets che rispondono con. Thompson playmaker, Sheppard guardia, Eason e Durant ali con Sengun numero 5.

SAN ANTONIO SPURS - Fox, Castle, Vassell, Champagnie, Wembanyama. All. Johnson

HOUSTON ROCKETS - Thompson, Sheppard, Eason, Durant,Sengun. All. Udoka