NBA, Bucks-Magic: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bucks-Magic in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Milwaukee Bucks e Orlando Magic si sfidano domenica notte per un match molto delicato in chiave corsa ai play-in in eastern conference. La sfida del Fiserv Forum vede infatti incrociarsi l'undicesima e l'ottava forza ad est. Palla a due l'8 marzo all'1 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Bucks-Magic in diretta TV e streaming gratis

Bucks-Magic sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Bucks-Magic sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bucks-Magic in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Bucks-Magic nella sezione Live Streaming.

    • Bucks-Magic, la preview del match

    Con 26 vittorie e 35 sconfitte i Bucks sono terzi nella central division dietro a Pistons e Cavs. I biancoverdi sono in caduta libera con 4 ko consecutivi ultimo dei quali in casa 131-113 contro Atlanta nonostante i 24 punti di un Antetokounmpo top scorer di serata.

    Decisamente meglio il passo dei Magic che viaggiano a 33 successi e 28 sconfitte  e si stanno giocando il primo posto nella southeast con Miami distante solo 2 match. Orlando arriva da 2 W di fila, ultima delle quali di un solo punto di scarto contro Dallas grazie anche alla doppia doppia di Banchero. Le due formazioni si sono affrontate due volte in stagione, entrambi a febbraio, con un successo per parte.

    NBA, Bucks-Magic: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV- immagine 5
    Orlando Magic a caccia della terza vittoria di fila (Photo by Clive Rose/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Bucks-Magic

    Bucks in campo con Rollins playmaker, Green guardia, Dieng ala piccola, Antetokounmpo ala grande e Turner centro. Magic che rispondono con Suggs in regia, Black guardia, Bane e Banchero ali con Carter numero 5.

    MILWAUKEE BUCKS - Rollins, Green, Dieng, Antetokounmpo, Turner. All. Rivers

    ORLANDO MAGIC - Suggs, Black, Bane, Banchero, Carter. All. Mosley

