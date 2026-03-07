NBA, Bucks-Magic: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bucks-Magic in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 23:08)

Milwaukee Bucks e Orlando Magic si sfidano domenica notte per un match molto delicato in chiave corsa ai play-in in eastern conference. La sfida del Fiserv Forum vede infatti incrociarsi l'undicesima e l'ottava forza ad est. Palla a due l'8 marzo all'1 di notte orario italiano.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Bucks-Magic in diretta TV e streaming gratis — Bucks-Magic sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere a tutti i live streaming gratis del ricco palinsesto di SISAL

Vuoi conoscere il programma live di GOLDBET per tutti gli sport? Clicca sull'immagine

Clicca sull'immagine per visualizzare l'offerta live streaming di LOTTOMATICA

Bucks-Magic sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Bucks-Magic in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bucks-Magic nella sezione Live Streaming.

Bucks-Magic, la preview del match — Con 26 vittorie e 35 sconfitte i Bucks sono terzi nella central division dietro a Pistons e Cavs. I biancoverdi sono in caduta libera con 4 ko consecutivi ultimo dei quali in casa 131-113 contro Atlanta nonostante i 24 punti di un Antetokounmpo top scorer di serata.

Decisamente meglio il passo dei Magic che viaggiano a 33 successi e 28 sconfitte e si stanno giocando il primo posto nella southeast con Miami distante solo 2 match. Orlando arriva da 2 W di fila, ultima delle quali di un solo punto di scarto contro Dallas grazie anche alla doppia doppia di Banchero. Le due formazioni si sono affrontate due volte in stagione, entrambi a febbraio, con un successo per parte.

I probabili quintetti di partenza di Bucks-Magic — Bucks in campo con Rollins playmaker, Green guardia, Dieng ala piccola, Antetokounmpo ala grande e Turner centro. Magic che rispondono con Suggs in regia, Black guardia, Bane e Banchero ali con Carter numero 5.

MILWAUKEE BUCKS - Rollins, Green, Dieng, Antetokounmpo, Turner. All. Rivers

ORLANDO MAGIC - Suggs, Black, Bane, Banchero, Carter. All. Mosley