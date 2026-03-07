Non perdere Lione-Paris FC: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 20:46)

Questo weekend ci sarà la ventiseiesima giornata della Ligue 1. Una delle sfide più avvincenti che propone il calendario è quella che mette di fronte Lione e Paris Fc. La partita si terrà domenica 8 marzo alle 20:45. Scopri come vedere la partita gratuitamente continuando a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Lione-Paris FC in streaming gratis

Dove vedere Lione-Paris FC in diretta TV e streaming gratis — Lione-Paris FC sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Lione-Paris FC sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Lione si presenta chiaramente con il favore dei pronostici. Il terzo posto della squadra di Fonseca, con cui si presenta alla sfida, racconta di una stagione ad altissimi livelli. Nelle ultime partite, però, i risultati ottenuti non sono stati dei migliori. Infatti, nelle ultime cinque partite sono stati raccolti nove punti, frutto di tre vittorie ma due sconfitte - contro Strasburgo e Marsiglia.

Il Paris FC, invece, compete per tutt'altri obiettivi. In questo momento occupa il quattordicesimo posto nel campionato francese, ed è due posizioni sopra la zona retrocessione. I punti di distacco, però, permettono di dormire sogni tranquilli, anche perché il trend di risultati fa sorridere: soltanto una sconfitta rimediata nelle ultime cinque.

I probabili quintetti di Lione-Paris FC — Capitolo formazioni: entrambe le squadre arrivano alla sfida con diverse assenze tra infortuni e squalifiche, fattore che costringerà gli allenatori a rivedere alcune rotazioni. Le indicazioni della vigilia portano comunque verso due assetti piuttosto chiari dal punto di vista tattico.

Lione (4-3-1-2): Greif; Mata, Maitland-Niles, Niakhaté, Abner; Tessmann, Tolisso, Morton; Nartey; Endrick, Yaremchuk.

Paris FC (4-2-3-1): Trapp; Mbow, Camara, Coppola, Gory; Munetsi, Lees-Melou; Ikoné, Sangui, Simon; Krasso.