Domenica 8 marzo alle 20:30 ci sarà uno dei match più interessanti della trentunesima giornata del Gruppo C di Serie C. Il calendario propone la sfida tra Cavese e Picerno, decisiva in chiave play-out. Scopri come guardare gratuitamente la partita.
Lo streaming live
Cavese-Picerno, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Cavese-Picerno in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Cavese-Picerno sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Cavese-Picerno in diretta TV e streaming gratis
Cavese-Picerno sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
La squadra campana si presenta alla partita con una sconfitta incassata sotto i colpi del Crotone. Ma il trend di risultati dell'ultimo mese è tutt'altro che deludente. La squadra di Prosperi ha infatti vinto due partite nelle ultime cinque. Risultati analoghi quelli strappati dal Picerno, che però arriva alla partita in zona play-out ed appena una posizione sotto rispetto la Cavese. La partita, quindi, oltre ad essere tra le più avvincenti della prossima giornata di Serie C, sarà decisiva in chiave play-out. Dato che le due squadre contano gli stessi punti in classifica.
I probabili quintetti di Cavese-Picerno—
La squadra di casa si presenta con un 3-5-2, modulo contenitivo ma che riesce anche ad esaltare i due riferimenti offensivi, che saranno per il match Fusco e Minaj. Il Picerno invece risponderà con un 4-3-3 più dinamico, architettato da Valerio Bertotto.
Cavese (3-5-2): Boffelli; Loreto, Cionek, Luciani; Macchi, Munari, Visconti, Orlando, Diarrassouba; Fusco, Minaj. Allenatore: Fabio Prosperi.
Picerno (4-3-3): Marcone; Rillo, Bellodi, Del Fabro, Salvo; Pugliese, Franco, Baldassin; Esposito, Abreu, Kanoute. Allenatore: Valerio Bertotto.
