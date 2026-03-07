Dove vedere Cavese-Picerno in diretta TV e streaming gratis

derbyderbyderby streaming Cavese-Picerno, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Domenica 8 marzo alle 20:30 ci sarà uno dei match più interessanti della trentunesima giornata del Gruppo C di Serie C. Il calendario propone la sfida tra Cavese e Picerno, decisiva in chiave play-out. Scopri come guardare gratuitamente la partita.

Cavese-Picerno sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Cavese-Picerno sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    La squadra campana si presenta alla partita con una sconfitta incassata sotto i colpi del Crotone. Ma il trend di risultati dell'ultimo mese è tutt'altro che deludente. La squadra di Prosperi ha infatti vinto due partite nelle ultime cinque. Risultati analoghi quelli strappati dal Picerno, che però arriva alla partita in zona play-out ed appena una posizione sotto rispetto la Cavese. La partita, quindi, oltre ad essere tra le più avvincenti della prossima giornata di Serie C, sarà decisiva in chiave play-out. Dato che le due squadre contano gli stessi punti in classifica.

    La squadra di casa si presenta con un 3-5-2, modulo contenitivo ma che riesce anche ad esaltare i due riferimenti offensivi, che saranno per il match Fusco e Minaj. Il Picerno invece risponderà con un 4-3-3 più dinamico, architettato da Valerio Bertotto.

    Cavese (3-5-2): Boffelli; Loreto, Cionek, Luciani; Macchi, Munari, Visconti, Orlando, Diarrassouba; Fusco, Minaj. Allenatore: Fabio Prosperi.

    Picerno (4-3-3): Marcone; Rillo, Bellodi, Del Fabro, Salvo; Pugliese, Franco, Baldassin; Esposito, Abreu, Kanoute. Allenatore: Valerio Bertotto.

