Domenica 8 marzo alle 20:30 ci sarà uno dei match più interessanti della trentunesima giornata del Gruppo C di Serie C. Il calendario propone la sfida tra Cavese e Picerno, decisiva in chiave play-out . Scopri come guardare gratuitamente la partita.

Dove vedere Cavese-Picerno in diretta TV e streaming gratis

Cavese-Picerno sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.