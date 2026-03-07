Non perdere Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 18:02)

Domani alle 18:00 italiane c’è una delle sfide più interessanti della Eastern Conference. Scenderanno in campo i Cleveland Cavaliers ed i Boston Celtics. Scopri come seguire gratuitamente il big match continuando a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere Cleveland Cavaliers-Boston Celtics in streaming gratis

Dove vedere Cleveland Cavaliers-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis — Cleveland Cavaliers-Boston Celtics sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cleveland Cavaliers-Boston Celtics sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I Cleveland Cavaliers si presentano alla sfida al quarto posto in Eastern Conference. Hanno guadagnato 39 vittorie in stagione e sono tra le squadre più forti della costa atlantica: sono, infatti, tra le franchigie più attese nella seconda fase di stagione: i playoff. Con sette vittorie nelle ultime dieci partite giocate, i Cavs venderanno cara la pelle per superare i Boston Celtics e inviare un messaggio importantissimo alla Lega.

Dal canto loro i Celtics hanno un biglietto da visita altrettanto incoraggiante: secondo posto in cassaforte, ben otto vittorie nelle ultime dieci e soltanto tre successi a dividerli dai sorprendenti Detroit Pistons, che quest’anno si sono resi protagonisti di una straordinaria regular season.

I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Boston Celtics — Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden

Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.