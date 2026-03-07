Dove vedere Cleveland Cavaliers-Boston Celtics  in diretta TV e streaming gratis

Domani alle 18:00 italiane c’è una delle sfide più interessanti della Eastern Conference. Scenderanno in campo i Cleveland Cavaliers ed i Boston Celtics. Scopri come seguire gratuitamente il big match continuando a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
I Cleveland Cavaliers si presentano alla sfida al quarto posto in Eastern Conference. Hanno guadagnato 39 vittorie in stagione e sono tra le squadre più forti della costa atlantica: sono, infatti, tra le franchigie più attese nella seconda fase di stagione: i playoff. Con sette vittorie nelle ultime dieci partite giocate, i Cavs venderanno cara la pelle per superare i Boston Celtics e inviare un messaggio importantissimo alla Lega.
Dal canto loro i Celtics hanno un biglietto da visita altrettanto incoraggiante: secondo posto in cassaforte, ben otto vittorie nelle ultime dieci e soltanto tre successi a dividerli dai sorprendenti Detroit Pistons, che quest’anno si sono resi protagonisti di una straordinaria regular season.
I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Boston Celtics—
Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden
Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.
