Non perdere Toronto Raptors-Dallas Mavericks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 23:02)

Domani, domenica 8 marzo, si terrà una delle sfide più avvincenti del prossimo turno di NBA. Alle 23:00 italiano scenderanno sul parquet i Toronto Raptors e Dallas Mavericks, che stanno cadendo a picco in Western Conference. Per scoprire come guardare la partita gratuitamente, continua a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere Toronto Raptors-Dallas Mavericks in streaming gratis

Dove vedere Toronto Raptors-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis — Toronto Raptors-Dallas Mavericks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Toronto Raptors-Dallas Mavericks sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — La franchigia canadese è tra le migliori nella Eastern Conference. Ha toccato il tetto delle 35 vittorie stagionali e con cinque successi nelle ultime cinque partite è la grande favorita nel match contro i Dallas Mavericks. I texani, infatti, ne sono usciti con le ossa rotte dall’ultima trade che ha portato al trasferimento di Anthony Davis - dopo che quest’ultimo era stato scambiato, l’anno scorso, per Luka Doncic. L’infortunio di Flagg ha rappresentato la pietra tombola sulla stagione dei Mavericks.

Fortunatamente il Rookie dopo tre settimane è riuscito a tornare in campo contro i Magic, ma la sua prestazione non è bastata per strappare un successo. Infatti, Dallas si presenta con due sconfitte di fila contro gli Orlando Magic e i Boston Celtics, nonostante il ritorno di Flagg. Ma la striscia è ancora più lunga: i texani non vincono addirittura dal 25 febbraio, serata in cui hanno sconfitto i Brooklyn Nets.

I probabili quintetti di Toronto Raptors-Dallas Mavericks — Toronto Raptors: S. Barnes, B. Ingram, J. Poltl, I. Quickley, R.J. Barrett

Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.