Dove vedere Toronto Raptors-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis

Domani, domenica 8 marzo, si terrà una delle sfide più avvincenti del prossimo turno di NBA. Alle 23:00 italiano scenderanno sul parquet i Toronto Raptors e Dallas Mavericks, che stanno cadendo a picco in Western Conference. Per scoprire come guardare la partita gratuitamente, continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
La franchigia canadese è tra le migliori nella Eastern Conference. Ha toccato il tetto delle 35 vittorie stagionali e con cinque successi nelle ultime cinque partite è la grande favorita nel match contro i Dallas Mavericks. I texani, infatti, ne sono usciti con le ossa rotte dall’ultima trade che ha portato al trasferimento di Anthony Davis - dopo che quest’ultimo era stato scambiato, l’anno scorso, per Luka Doncic. L’infortunio di Flagg ha rappresentato la pietra tombola sulla stagione dei Mavericks.
Fortunatamente il Rookie dopo tre settimane è riuscito a tornare in campo contro i Magic, ma la sua prestazione non è bastata per strappare un successo. Infatti, Dallas si presenta con due sconfitte di fila contro gli Orlando Magic e i Boston Celtics, nonostante il ritorno di Flagg. Ma la striscia è ancora più lunga: i texani non vincono addirittura dal 25 febbraio, serata in cui hanno sconfitto i Brooklyn Nets.
I probabili quintetti di Toronto Raptors-Dallas Mavericks—
Toronto Raptors: S. Barnes, B. Ingram, J. Poltl, I. Quickley, R.J. Barrett
Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Powell, M. Christie, C. Flagg.
