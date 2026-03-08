derbyderbyderby streaming NBA, Pelicans-Wizards: diretta tv e streaming live del match

Lo streaming live

NBA, Pelicans-Wizards: diretta tv e streaming live del match

NBA, Pelicans-Wizards: diretta tv e streaming live del match - immagine 1
Non perdere New Orleans Pelicans-Washington Wizards: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Domenica notte continua la NBA con una sfida da non perdere, che mette di fronte i New Orleans Pelicans ed i Washington Wizard. La gara si terrà a mezzanotte tra domenica 8 marzo e lunedì 9. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere New Orleans Pelicans-Washington Wizards in streaming gratis

Guarda ora New Orleans Pelicans-Washington Wizards GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere New Orleans Pelicans-Washington Wizards in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match New Orleans Pelicans-Washington Wizards sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere New Orleans Pelicans-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis

—  

New Orleans Pelicans-Washington Wizards sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca New Orleans Pelicans-Washington Wizards sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    I New Orleans Pelicans, nonostante una difficilissima stagione, sono riusciti a toccare il tetto delle venti vittorie stagionali. Alla sfida contro i Wizards si presentano però con una sconfitta incassata contro i Phoenix Suns, al termine di una partita punto a punto terminata 118-116. Con cinque vittorie nelle ultime dieci, i Pelicans stanno provando a risalire la china e senz’altro venderanno cara la pelle contro Washington.

    Discorso analogo per gli Wizards, che si presentano con una posizione altrettanto bassa in classifica. Il trend di risultati, però, non è convincente e ottimistico rispetto a quello dei loro prossimi avversari. Infatti la franchigia ha vinto soltanto due partite nelle ultime dieci e neanche l’approccio di Trae Young sembra in grado di cambiare le sorti della stagione degli Wizards. Nell’ultima partita giocata contro i Jazz l’ex Atlanta ha fornito una buona prestazione, ma non è stata sufficiente per portare a casa la vittoria.

    I probabili quintetti di New Orleans Pelicans-Washington Wizards

    —  

    New Orleans Pelicans: S. Bey, Z. Williamson, D. Queen, T. Murphy, J. Fears

    Washigton Wizards: L. Black, B. Coulibaly, J. Reese, T. Johnson, T. Young. 

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Streaming Spurs-Rockets | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis
    NBA, Raptors-Mavericks: diretta tv e streaming live del match

    © RIPRODUZIONE RISERVATA