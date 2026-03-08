Non perdere New Orleans Pelicans-Washington Wizards: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 00:02)

Domenica notte continua la NBA con una sfida da non perdere, che mette di fronte i New Orleans Pelicans ed i Washington Wizard. La gara si terrà a mezzanotte tra domenica 8 marzo e lunedì 9. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l’articolo.

Hai tre possibilità per vedere New Orleans Pelicans-Washington Wizards in streaming gratis

Dove vedere New Orleans Pelicans-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis — New Orleans Pelicans-Washington Wizards sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — I New Orleans Pelicans, nonostante una difficilissima stagione, sono riusciti a toccare il tetto delle venti vittorie stagionali. Alla sfida contro i Wizards si presentano però con una sconfitta incassata contro i Phoenix Suns, al termine di una partita punto a punto terminata 118-116. Con cinque vittorie nelle ultime dieci, i Pelicans stanno provando a risalire la china e senz’altro venderanno cara la pelle contro Washington.

Discorso analogo per gli Wizards, che si presentano con una posizione altrettanto bassa in classifica. Il trend di risultati, però, non è convincente e ottimistico rispetto a quello dei loro prossimi avversari. Infatti la franchigia ha vinto soltanto due partite nelle ultime dieci e neanche l’approccio di Trae Young sembra in grado di cambiare le sorti della stagione degli Wizards. Nell’ultima partita giocata contro i Jazz l’ex Atlanta ha fornito una buona prestazione, ma non è stata sufficiente per portare a casa la vittoria.

I probabili quintetti di New Orleans Pelicans-Washington Wizards — New Orleans Pelicans: S. Bey, Z. Williamson, D. Queen, T. Murphy, J. Fears

Washigton Wizards: L. Black, B. Coulibaly, J. Reese, T. Johnson, T. Young.