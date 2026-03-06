Ascoli-Ravenna: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Il posticipo della 31ª giornata di Serie C – Girone B mette di fronte Ascoli e Ravenna, due squadre protagoniste nella corsa alle prime posizioni della classifica. La sfida, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30, rappresenta uno scontro diretto molto importante per restare in scia alla vetta, occupata dall'Arezzo.
L’Ascoli arriva al match in grande fiducia dopo una serie di risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni dei bianconeri, l'ultimo centrato nel derby con la Sambenedettese. Il Ravenna, invece, continua a confermarsi una delle squadre più solide del campionato e sa che una vittoria permetterebbe il sorpasso diretto in classifica.
Probabili formazioni—
Ascoli(4-2-3-1): Vitale; Guiebre, Nicoletti, Curado, Alagna; Damiani, Milanese; D’Uffizzi, Rizzo Pinna, Silipo; Gori.
Ravenna(4-2-3-1): Anacoura; Bani, Esposito, Bianconi, Donati; Rrpaj, Lonardi; Fischnaller, Tenkorang, Spini, Italeng. Allenatore: Andrea Mandorlini.
