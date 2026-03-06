derbyderbyderby streaming Ascoli-Ravenna: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Il posticipo della 31ª giornata di Serie C – Girone B mette di fronte Ascoli e Ravenna, due squadre protagoniste nella corsa alle prime posizioni della classifica. La sfida, in programma lunedì 9 marzo alle ore 20:30, rappresenta uno scontro diretto molto importante per restare in scia alla vetta, occupata dall'Arezzo.

L’Ascoli arriva al match in grande fiducia dopo una serie di risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni dei bianconeri, l'ultimo centrato nel derby con la Sambenedettese. Il Ravenna, invece, continua a confermarsi una delle squadre più solide del campionato e sa che una vittoria permetterebbe il sorpasso diretto in classifica.

    ASCOLI RAVENNA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Ascoli-Ravenna Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Probabili formazioni

    Ascoli(4-2-3-1): Vitale; Guiebre, Nicoletti, Curado, Alagna; Damiani, Milanese; D’Uffizzi, Rizzo Pinna, Silipo; Gori.

    Ravenna(4-2-3-1): Anacoura; Bani, Esposito, Bianconi, Donati; Rrpaj, Lonardi; Fischnaller, Tenkorang, Spini, Italeng. Allenatore: Andrea Mandorlini.

