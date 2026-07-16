Dopo il successo ottenuto in Albania, l'Astana è pronto a difendere il vantaggio davanti ai propri tifosi. Giovedì 16 luglio alle ore 17:00 la formazione kazaka affronterà il Dinamo City nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League. L'1-0 conquistato nella gara d'andata permette ai padroni di casa di partire con un leggero vantaggio, ma la qualificazione è ancora tutta da conquistare. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ASTANA-DINAMO CITY CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Astana

L'Astana arriva all'appuntamento con entusiasmo dopo aver conquistato due vittorie consecutive tra Conference League e campionato. Al successo esterno contro il Dinamo City ha fatto seguito il 3-2 ottenuto contro l'Aktobe, confermando il buon momento della squadra di Grigoriy Babayan. Tra le mura amiche i kazaki stanno costruendo gran parte delle proprie fortune, con cinque vittorie consecutive e una notevole solidità difensiva. Anche se nella gara d'andata non hanno dominato il possesso, hanno dimostrato grande cinismo sfruttando al meglio l'occasione decisiva.

Il momento del Dinamo City

Il Dinamo City è chiamato a ribaltare una situazione complicata dopo la sconfitta interna per 1-0. Gli albanesi hanno provato a fare la partita nella gara d'andata, mantenendo il controllo del possesso palla per lunghi tratti, ma sono mancati precisione e concretezza negli ultimi metri. La trasferta di Astana rappresenta un banco di prova particolarmente difficile, anche per le caratteristiche del terreno sintetico e per il rendimento casalingo degli avversari.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Astana e Dinamo City

L'Astana potrebbe impostare una gara d'attesa, sfruttando il vantaggio acquisito e cercando di colpire in contropiede gli inevitabili spazi concessi dal Dinamo City. Gli ospiti saranno invece costretti ad attaccare con continuità per cercare almeno il gol che riaprirebbe il discorso qualificazione. L'esperienza internazionale e il fattore campo sembrano però sorridere alla formazione kazaka.

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