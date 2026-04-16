L'Aston Villa e il Bologna tornano a sfidarsi nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League: si riparte dal 3-1 per gli inglesi. Ecco tutte le informazioni sulla sfida

Giorgio Abbratozzato 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 17:04)

L'Europa League propone una sfida cruciale, Aston Villa-Bologna, gara di ritorno dei quarti di finale, in programma stasera alle ore 21:00.

Gli inglesi, reduci dal 3-1 dell'andata, cercano di chiudere la pratica e qualificarsi alle semifinali, mentre il Bologna di Vincenzo Italiano deve compiere un'impresa per ribaltare il risultato e continuare il suo straordinario percorso europeo. Una partita che promette spettacolo e emozioni.

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming su Sky Sport. La partita è disponibile in diretta streaming con un abbonamento attivo oppure si potrà seguire il match in diretta sia tramite dispositivo mobile con SkyGo oppure in televisione tramite i metodi di abbonamento di Sky.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre — L'Aston Villa In Premier League non è nel suo miglior momento di forma: tre sconfitte consecutive contro Wolves, Chelsea e United hanno destabilizzato l'ambiente, e il Villa deve assolutamente non perdere i primi cinque posti per qualificarsi alla prossima Champions League. Nelle ultime due partite Watkins e compagni sono riusciti a non perdere, ma ora dovranno iniziare a guardarsi le spalle.

In Serie A, il Bologna sta vivendo una stagione poco positiva e il traguardo europeo dista ben nove lunghezze. La sensazione è che il focus sarà tutto su questa partita di stasera, che potrebbe decidere l'andamento della stagione emiliana. Le dichiarazioni pre partita e l'atteggiamento della squadra durante la partita di andata fanno capire come la possibile vittoria della competizione europea sarebbe l'unico modo per salvare una stagione complicata.

Aston Villa-Bologna: analisi e pronostico — In questa stagione di Europa League, l'Aston Villa ha segnato 20 gol in 11 partite, subendone solo 7. È una squadra che segna 1.8 gol a partita e che colpisce molto da dentro l'area di rigore: 17 dei 20 gol totali arrivano dall'interno dell'area piccola. Hanno una media di 2.9 grandi occasioni per partita e tirano in porta ben 5 volte a gara. Un attacco devastante guidato da Ollie Watkins, una delle punte più prolifiche degli ultimi dieci anni. L'Aston Villa, allenato da Unai Emery, attraversa un momento straordinario in Europa League con un percorso praticamente perfetto: solo una sconfitta stagionale risalente al 23 ottobre contro i GA Eagles, seguita da dieci vittorie, incluse le due contro il Bologna.

Il Bologna di Vincenzo Italiano vive una stagione molto altalenante, con i suoi maggiori successi proprio in Europa League. Ha già subito due sconfitte nella competizione, entrambe contro l'Aston Villa, l'unica squadra che sembra in grado di fermare questo Bologna a livello europeo. In questa stagione di Europa League, i rossoblù hanno segnato 22 gol in 11 partite, subendone però 14 — il doppio rispetto agli inglesi. Segnano 1.7 gol a partita e riescono a penetrare molto l'area avversaria: 20 dei 22 gol arrivano dall'interno dell'area. Però non riescono a concretizzare tutto il potenziale offensivo: creano 3.2 grandi occasioni a partita ma ne sfruttano solo 2.1.

Ci si attende una partita aperta e di altissimo livello tecnico, con l'Aston Villa pronto a gestire il vantaggio e il Bologna determinato a lottare fino alla fine.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna — Aston Villa (4-2-3-1): Martinez, Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne, Tielemans, Onana, McGinn, Rogers, Buendía, Ollie Watkins. Allenatore: Unai Emery

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Miranda, Casale, Heggem, Mario, Freuler, Moro, Ferguson, Rowe, Bernardeschi, Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano