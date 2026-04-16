Lo streaming gratis della gara Tortona-Bologna: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 14:26)

La sfida di Lega A basket tra Derthona Basket e Virtus Bologna si gioca al PalaEnergica Paolo Ferraris, domenica 19 aprile alle ore 16:00. Un match di grande interesse tra una delle realtà più solide e cresciute del campionato e una delle big storiche del basket italiano, sempre protagonista nelle zone alte della classifica.

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Il momento delle due squadre — La Derthona Basket arriva a questa sfida con l’obiettivo di confermare la propria crescita e provare a mettere in difficoltà una delle corazzate del campionato. Intensità difensiva e ritmo saranno elementi chiave per restare in partita.

La Virtus Bologna, invece, punta a consolidare la propria posizione ai vertici della classifica. La squadra emiliana può contare su esperienza, profondità del roster e grande qualità offensiva, elementi che le permettono di gestire con autorità i momenti decisivi delle partite.