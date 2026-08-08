Il Venezia chiude la tournée francese con un pareggio per 2-2 contro il Brest allo Stade Francis-Le Blé, nell’ultima amichevole precampionato prima dell’esordio ufficiale della stagione. La squadra di Giovanni Stroppa parte bene e, dopo aver subito il vantaggio dei padroni di casa all’8’ con Doumbia, trova la reazione grazie a Busio, autore del gol dell’1-1 al 35’ direttamente su calcio di punizione. Prima dell’intervallo arriva anche il sorpasso arancioneroverde, con Basic che al 42’ finalizza l’inserimento sugli sviluppi della combinazione tra Kike Perez e Hainaut. Nella ripresa il Brest aumenta la pressione e, dopo una grande parata di Stankovic su Tousart, trova il definitivo 2-2 all’88’ con Ajorque. Un test utile per il Venezia, che ha dato spazio anche a diversi nuovi innesti in vista del primo impegno ufficiale contro il Modena.

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Le dichiarazioni di Stroppa

Al termine della sfida, Giovanni Stroppa ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi soprattutto sulle situazioni che hanno portato ai due gol del Brest. L’allenatore arancioneroverde ha spiegato: “A parte il secondo gol, dove avendo cambiato tutti gli effettivi avevamo perso un po’ le distanze, per il resto abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati solo un po’ ingenui sul primo gol”. Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza di coinvolgere tutti i giocatori durante questa fase della preparazione: “L’importante in questa fase è far giocare il più possibile tutti e inserire i nuovi”.

Stroppa ha comunque evidenziato i progressi compiuti dal gruppo: “Ho visto passi avanti, siamo un po’ in ritardo sotto alcuni aspetti, però c’è un atteggiamento giusto da parte di tutti, il gruppo è già molto affiatato e questa è una cosa molto importante”. Ora l’attenzione è rivolta al primo appuntamento ufficiale della stagione: “Ora prepariamo il primo impegno ufficiale della stagione contro il Modena”, ha concluso il tecnico, spiegando che la settimana tipo di allenamenti permetterà anche alla squadra di recuperare dopo una settimana caratterizzata dai doppi allenamenti.