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Aston Villa-West Ham, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Aston Villa West Ham
Aston Villa-West Ham, sfida della 31ª giornata di Premier League: Villans favoriti e in zona Champions, Hammers in piena lotta salvezza. Calcio d’inizio domenica 22 marzo 2026 alle 15:15 al Villa Park
Silvia Cannas Simontacchi
Silvia Cannas Simontacchi

L'Aston Villa ospita il West Ham per un match cruciale, valido per la 31^ giornata di Premier League. Ora, non c'è più tempo da perdere: i Villans, un po' in affanno ma attualmente al quarto posto in classifica con 51 punti, sono nettamente favoriti; gli Hammers, però, alla luce di una pericolosa diciottesima posizione con 29 punti, dovranno dimostrare di potersi meritare ancora la massima serie. L'appuntamento è domenica 22 marzo 2026 al Villa Park, calcio d'inizio fissato per le ore 15:15.

Entrambi i club, per motivi diametralmente opposti, sono a caccia di una vittoria: si prevede un incontro interessante.

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    Aston Villa West Ham
    Tammy Abraham durante la partita di Premier League tra Aston Villa e Leeds United al Villa Park il 21 febbraio 2026 a Birmingham. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)
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    Aston Villa-West Ham, in programma domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:15, è un incontro valido per la 31^ giornata di Premier League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su SkySport, oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

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    Niclas Fullkrug, all'epoca al West Ham, durante la partita di Premier League contro il Liverpool al London Stadium il 30 novembre 2025. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)
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    L'Aston Villa di Unai Emery sta disputando una stagione oltre ogni aspettativa. Nonostante il rendimento delle ultime giornate un po' altalenante, tra cui la sconfitta per 3-1 inflitta dal Manchester City. Nelle ultime cinque gare, la squadra ha infatti portato a casa ben 3 sconfitte, 1 pareggio e una sola vittoria. I 40 gol segnati contro i 37 subiti evidenziano un attacco incisivo, ma tradiscono anche qualche problema da risolvere in fase difensiva.

    Per quanto riguarda gli ospiti, il West Ham di Nuno Espirito Santo si presenta all'incontro con un rendimento decisamente zoppicante, ma anche con il desiderio di allontanarsi dalla zona retrocessione, di cui è prova il dato di  di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nonostate il numero piuttosto alto di gol segnati (36), la squadra londinese ha anche un record negativo di 55 reti subite. Vincere a Birmingham potrebbe non essere impossibile, ma di certo servirà qualcosa in più.

    Le probabili formazioni di Aston Villa-West Ham

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    Aston Villa (4-2-3-1): E. Martinez; Cash, Konsa, P. Torres, Maatsen; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins. Allenatore: Unai Emery

    West Ham (3-4-2-1): Hermansen; Todibo, Mavropanos, Disasi; Wan-Bissaka, Sawcek, M Fernandes, Diouf; Bowen, Pablo; Castellanos. Allenatore: Nuno Espirito Santo

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