Atalanta-Verona, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

Entrambe le squadre hanno bisogno di conquistare i tre punti per i rispettivi obiettivi stagionali tra zona Europa e salvezza

Jacopo del Monaco 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 12:05)

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani trova spazio anche quella tra l'Atalanta e l'Hellas Verona e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione della trentesima giornata di Serie A. L'incontro, che si disputerà presso la New Balance Arena, avrà inizio alle ore 15:00 di domenica 22 marzo, quindi domani. All'andata, le due squadre si sono affrontate ad inizio dicembre ed i gialloblù hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede.

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Atalanta-Verona, dove vedere il match — I nerazzurri hanno come obiettivo la vittoria per continuare sperare in un posto in zona Europa. Gli ospiti, dal canto loro, puntano ad una vittoria che può essere importante per la lotta salvezza. L'incontro di domani pomeriggio tra Atalanta e Verona sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.

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Come arrivano le due squadre alla sfida — In questo momento, l'Atalanta allenata da Raffaele Palladino si trova al settimo posto coi suoi 47 punti. I nerazzurri non vincono una partita di campionato dal 2-1 contro il Napoli di quasi un mese fa e, negli ultimi incontri stagionali, ha giocato in tre competizioni differenti: Coppa Italia, dove ha pareggiato 2-2 contro la Lazio in occasione della semifinale d'andata; Serie A, sconfitta per 2-1 in casa del Sassuolo e due pareggi contro Udinese (2-2) ed Inter (1-1); Champions League, dalla quale sono stati eliminati agli ottavi di finale dai tedeschi del Bayern Monaco avendo perso 1-6 all'andata e 4-1 al ritorno.

L'Hellas Verona che ha come tecnico Paolo Sammarco, dal canto suo, occupa la ventesima nonché ultima posizione in classifica avendo totalizzato soltanto 18 punti, gli stessi che ha anche il Pisa allenato dallo svedese Oscar Hiljemark. Nelle ultime cinque partite stagionali, gli Scaligeri hanno collezionato una sola vittoria, quella per 1-2 in casa del Bologna, e ben quattro sconfitte contro Parma (2-1), Sassuolo (3-0), Napoli (1-2) e Genoa (0-2)

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con la formazione titolare. Non mancano i ballottaggi come quelli tra Bernasconi e Bellanova, De Ketelaere e Samardzić e quello in attacco tra Krstović e Scamacca. La squadra ospite, invece, dovrà fare a meno degli infortunati Serder, Bradarić, Bella-Kotchap e Lovrić. Anche qui ci sono dei ballottaggi: Belghali-Oyegoke, Akpa Akrpo-Bernede, Orban-Sarr.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstović. Allenatore: Palladino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco

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