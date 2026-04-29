Manca sempre meno al big match che metterà di fronte l'Atlético Madrid e l'Arsenal e, nel paragrafo successivo, troverete le informazione sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata della semifinale di Champions League. Questa sfida della massima competizione europea avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Riyadh Air Metropolitano, impianto sportivo che ospita le partite casalinghe dei Colchoneros.

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Atlético Madrid-Arsenal, dove vedere la gara

Nel corso di quest'edizione della massima competizione europea, le due squadre hanno già giocato contro in occasione della terza giornata della league phase ile la squadra di Londra ha avuto la meglio vincendograzie alle reti die la doppietta dell'attaccante svedese. Ovviamente, i due club hanno intenzione di conquistare la vittoria in modo tale da avere il risultato dalla propria parte in vista del match di ritorno della prossima settimana. La partita di questa sera tra l'Altético Madrid e l'Arsenal sarà visibile, in diretta streaming, esclusivamente su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini.

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Come arrivano i due club all'incontro

In questo momento, l'Atlético Madrid che ha come tecnico l'argentinosi trova alla quarta posizione dellaavendo totalizzatopunti. Nelle ultime partite disputate, la squadra della capitale spagnola ha ottenuto ben quattro sconfitte di fila in tre competizioni diverse:(2-1) edin campionato;(1-2) al ritorno dei quarti di Champions ma, grazie alla vittoria perdell'andata, hanno passato il turno; finale di, dove hanno perso ai calci di rigore contro la. Questa sera, quindi, i Colchoneros vorrebbero chiudere il mese ancora in corso con una vittoria molto importante.

Londra, Inghilterra - 21 ottobre 2025: Viktor Gyokeres dell'Arsenal segna il terzo gol per la sua squadra durante la partita di Champions League tra Arsenal ed Atletico Madrid all'Arsenal Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

L'Arsenal guidato dall'ex centrocampista spagnolo Mikel Arteta, invece, occupa la prima posizione nella classifica della Premier League con 73 punti, tre in più del Manchester City che deve ancora recuperare una partita. Nelle ultime uscite stagionali, il club di Londra ha giocato i quarti di finale di Champions, dove ha affrontato lo Sporting Lisbona contro cui ha vinto 0-1 in Portogallo grazie al gol di Kai Havertz e pareggiato 0-0 il match di ritorno. In campionato, invece, i Gunners hanno ottenuto due sconfitte con lo stesso risultato, vale a dire 2-1, contro Bournemouth e Manchester City, mentre nell'ultimo turno ha battuto 1-0 il Newcastle con gol di Eze.

Probabili formazioni

Per l'incontro di questa sera, il Cholo Simeone non potrà contare sugli infortunati Giménez,e Pablo Barrios, mentre è in dubbio l'ex. I Gunners, dal canto loro, non avranno a disposizione Timber,

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Sørloth, Álvarez. Allenatore: D. Simeone

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, G. Magalhães, Hincapié; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyökeres, Eze. Allenatore: Arteta

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