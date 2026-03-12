AZ-Sparta Praga, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

Entrambe le squadre, ovviamente, vogliono partire col piede giusto per arrivare al ritorno con un buon vantaggio

Jacopo del Monaco 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 09:29)

Uno dei match che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte gli olandesi dell'AZ Alkmaar ed i cechi dello Sparta Praga e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della gara d'andata degli ottavi di finale della Conference League. L'incontro si terrà presso l'AFAS Stadion ed avrà inizio alle ore 18:45.

AZ-Sparta Praga, dove vedere il match — L'incontro sarà importante per i due, i quali puntano al passaggio del turno ed una vittoria all'andata può essere determinante in vista del ritorno della prossima settimana. Le azioni più importanti della partita tra AZ Alkmaar e Sparta Praga, insieme alle altre sfide delle 18:45, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 251 grazie alla Diretta Gol ed in streaming su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club alla gara — L'AZ Alkmaar allenato da Lee-Roy Echteld ha raggiunto gli ottavi di finale della terza competizione europea superando i Play-off. In quella fase, gli olandesi hanno affrontato il Noah e, dopo la sconfitta per 1-0 all'andata, hanno vinto 4-0 il match di ritorno. In questo momento, i Kaaskoppen occupano la sesta posizione in Eredivisie con 39 punti totalizzati e, oltre ai due impegni internazionali già menzionati, hanno giocato in due competizioni nazionali: campionato, vittoria per 3-1 contro lo Sparta Rotterdam e due sconfitte contro Utrecht (2-0) e PSV (2-1); KNVB Beker, ovvero la coppa nazionale, semifinale contro il Telstar vinta 2-1 ed accesso alla finale del 19 aprile contro il NEC Nijmegen.

Lo Sparta Praga che ha come tecnico il danese Brian Priske, dal canto suo, si è qualificato agli ottavi di finale della Conference League avendo terminato la league phase al quarto posto con 13 punti. In questo momento, la squadra granata occupa la seconda posizione nella 1. liga, ovvero la massima divisione ceca, con 51 punti e negli ultimi impegni ha disputato due competizioni: coppa nazionale, dalla quale è stato eliminato ai quarti avendo perso ai rigori contro il Mlada Boleslav; campionato, due vittorie contro Hradec Kralove (2-0) e Banik (5-2), pareggio a reti bianche contro il Viktoria Plzen e sconfitta per 3-1 nel derby contro lo Slavia Praga.

Probabili formazioni — I padroni di casa non potranno fare affidamento sugli infortunati Clasie, Chávez e Maikuma. La squadra ospite, dal canto suo, dovrà disputare il match senza Andersen, Bocari Eneme, Sørensen, Cobaut e Penxa perché sono infortunati, mentre è in dubbio Vindahl Jensen.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Dijkstra, Goes, Penetra, van Duijl; Koopmeiners, Smit, Mijnans; Sadiq, Parrott, Daal. Allenatore: Echteld

SPARTA PRAGA (3-4-3): Surovčik; Sonne, Sevinsky, Zeleny; Kaderábek, Mannsverk, Kairinen, Ryneš; Irving, Rrahmani, Haraslín. Allenatore: Priske

