Segui Bahia-Internacional in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato brasiliano.

Redazione Derby Derby Derby 21 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 00:00)

Mercoledì 22 ottobre a mezzanotte Bahia e Internacional si sfidano all'Arena Fonte Nova di Salvador. Il match è valido per il recupero della 14esima giornata del Brasileirao. Punti pesanti in palio per i padroni di casa in ambito corsa alla Libertadores e per gli ospiti impegnati a salvarsi.

Dove vedere Bahia-Internacional in diretta TV e streaming gratis — Bahia-Internacional sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutto il Brasileirao. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bahia-Internacional nella sezione Live Streaming.

Verso Bahia-Internacional, lo stato di forma delle due squadre — Il Bahia è sesto in campionato con 46 punti ma qualora vincesse scavalcherebbe il Botafogo quinto. Il bottino dei padroni di casa recita 13 vinte, 7 pareggiate e 8 perse frutto di 39 goal fatti e 32 subiti. La squadra, che in casa arriva da 3 successi di fila, nel weekend ha umiliato davanti al pubblico l'altra squadra di Porto Alegre, il Gremio, per 4-0.

Situazione difficile di classifica per l'Internacional 14esimo con 35 punti, 4 in più del Vitoria quartultimo. I rossi di Porto Alegri hanno viaggiano a 9 vittorie, 8 pareggi e ben 11 sconfitte con 35 goal all'attivo e 41 al passivo. La squadra si è tolta dalla zona retrocessione con 6 punti nelle ultime 3 gare e arriva da 2-0 interno contro il Recife. Ma fuori casa l'Inter non vince da agosto. Le due formazioni si sono affrontate ad aprile e giugno in Libertadores con un pareggio 1-1 a Salvador e il successo dei rossi 2-1 a Porto Alegre.

Probabili formazioni Bahia-Internacional — Modulo 4-3-3 per i padroni di casa: Strada in porta; Gilberto, Duarte, Ramos e Borduchi in difesa; Acevedo, Lucas e Araujo in mediana; Ademir, Jose e Tiago in attacco. Ospiti col 4-4-2: davanti ad Anthoni troviamo Aguirre, Vitao, Mercado e Bernabei in difesa; Gomes, Henrique, Maia e Romero a centrocampo e la coppia Vitinho-Borre in avanti.

BAHIA (4-3-3) - Strada; Gilberto, Duarte, Ramos, Borduchi; Acevedo, Lucas, Araujo; Ademir, Jose, Tiago. All. Leonardo Galbes

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitao, Mercado, Bernabei; Gomes, Henrique, Maia, Romero; Vitinho, Borre. All. Ramon Diaz.

