Dove vedere Barcellona-Celta Vigo in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Barcellona-Celta Vigo: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 21:32)

Allo Spotify Camp Nou, domani dalle 21:30 il Barcellona ospiterà il Celta Vigo in occasione della trentaduesima giornata del campionato spagnolo. Gli uomini di Flick dopo essere stati eliminati dall'Atlético Madrid dalla Champions League, e anche dalla Copa del Rey, restano in lotta soltanto per il titolo, e sono ampiamente favoriti dato il grande margine che li separa dal Real Madrid. Scopri come seguire la partita continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BARCELLONA-CELTA VIGO SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Barcellona prepara l'assalto finale al campionato spagnolo dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Hansi Flick quest'anno sembrava una corazzata inarrestabile, e invece dovrà affrontare l'idea che la sua stagione è virtualmente finita. Infatti, con i nove punti attuali a tenere a debita distanza il Real Madrid, i catalani aspettano solo la matematica certezza di un titolo che non è mai stato realmente in discussione. Dall'altro lato del campo c'è invece il Celta Vigo, che quest'anno ne LaLiga ha vissuto diversi momenti altalenanti. Alla sfida di domani, ad esempio, si presenta con una sola vittoria e ben tre sconfitte nelle ultime cinque partite: risultati che mettono fortemente in discussione il sesto posto attuale, che garantirebbe l'accesso ai preliminari di Conference League.

Le probabili formazioni di Barcellona-Celta Vigo — Il Barcellona di Flick si presenta con il suo modulo abituale, un 4-2-3-1 dinamico ed imprevedibile, con gli esterni pronti a mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria. Dovrebbe partire Ferran Torres dall'inizio, coadiuvato da Fermin, Olmo e Yamal. Gli ospiti, allenati da Giraldez, risponderanno con un 3-4-1-2 con in attacco la coppia composta da Iglesias e Jutglá.

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Cancelo, Garcia, Cubarsì, Koundé; Gavi, Pedri; Fermin, Olmo, Yamal; Ferran. Allenatore: Flick.

Celta Vigo (3-4-1-2): Radu; Alonso, Starfelt, Javi Rodriguez; Mingueza, Vecino, Moriba, Carreira; Fer Lopez; Iglesias, Jutglá. Allenatore: Giraldez.