Real Sociedad-Getafe: probabili formazioni e diretta live del match di Liga

Appuntamento fissato per le 20:00 del 22 aprile 2026 allo stadio della Real Sociedad, dove arriva il Getafe per un confronto diretto tra due squadre separate da un solo punto e ancora pienamente coinvolte nella lotta per l’Europa

Stefano Sorce 21 aprile - 21:23

Clima da festa, ma punti veri in palio. Mercoledì 22 aprile 2026, ore 20:00, il Real Sociedad riceve il Getafe in una sfida che mescola entusiasmo e ambizione europea. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI REAL SOCIEDAD-GETAFE SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Real Sociedad arriva con un’energia completamente diversa rispetto a qualche settimana fa. La vittoria della Copa del Rey ha cambiato tutto: fiducia, entusiasmo e un ambiente che spinge forte. Il lavoro di Matarazzo ha dato identità a una squadra che ora gioca con più libertà e convinzione. Il pareggio spettacolare contro l’Alaves ha mostrato sia il potenziale offensivo che qualche fragilità difensiva, ma in questo momento il contesto emotivo può fare la differenza, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Il Getafe, invece, si trova in una posizione delicata ma stimolante. La sconfitta contro il Levante ha rallentato la corsa, ma non ha cancellato quanto di buono fatto finora. La zona Europa è ancora lì, a pochi punti, e la squadra sa che serve ritrovare subito compattezza e concretezza. Il punto di forza resta l’organizzazione: quando il Getafe riesce a stare corto e aggressivo, diventa difficile da affrontare. Il problema nasce quando perde equilibrio e attenzione, come nell’ultima uscita.

Le probabili formazioni — Real Sociedad con Remiro tra i pali, difesa composta da Aramburu, Martin, Caleta-Car e Munoz, chiamata a dare stabilità dopo qualche gol di troppo subito recentemente. In mezzo al campo Turrientes e Soler avranno il compito di gestire il possesso e dare ritmo, mentre sulla trequarti Barrenetxea, Sucic e Guedes agiranno alle spalle di Oyarzabal, utilizzato come riferimento centrale per sfruttare qualità e movimento.

Getafe con Soria in porta e una linea difensiva a cinque formata da Kiko, Djene, Abqar, Rico e Iglesias, struttura pensata per chiudere gli spazi e limitare la qualità avversaria. A centrocampo Liso, Milla, Arambarri e Satriano lavoreranno per garantire equilibrio e copertura, mentre Vazquez sarà l’unico riferimento offensivo, incaricato di sfruttare le ripartenze.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Munoz; Turrientes, Soler; Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal.

Getafe (5-4-1): Soria; Kiko, Djene, Abqar, Rico, Iglesias; Liso, Milla, Arambarri, Satriano; Vazquez.