Dove vedere Lens-Tolosa in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Lens-Tolosa: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 20:46)

Lens e Tolosa a distanza di soli quattro giorni si sfidano nuovamente, stavolta però in palio c'è la finale di Coppa di Francia. La semifinale si terrà domani, 21 aprile, alle 20:45 e sarà l'occasione per il Tolosa di vendicarsi dopo la sconfitta del weekend di Ligue 1. Per scoprire come seguire la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LENS-TOLOSA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Lens si presenta alla sfida probabilmente nel momento migliore della sua stagione. Infatti, ad una manciata di giornate dal termine del campionato francese le possibilità di strappare il titolo al Paris Saint-Germain ci sono e come. L'inciampo della squadra di Enrique contro il Lione ha riacceso le speranze della squadra di Sage, che essendo favorita nell'incontro di domani potrebbe riuscire nell'impresa di uno storico double. Per il Tolosa, invece, il biglietto da visita con cui si presenta alla partita non è dei più convincenti. Ha infatti perso le ultime tre gare del suo cammino in Ligue 1 ma, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la squadra di Sage. Vedremo, quindi, se la formazione di Martinez riuscirà a fermare la squadra più sorprendete della stagione.

Le probabili formazioni di Lens-Tolosa — Il Lens si presenta con il suo solito 3-4-2-1, in cui Edouard, unica punta, sarà coadiuvato da Saint-Maximin e Said. Risponderà con lo stesso modulo il Tolosa: gli uomini di Martinez scendono in campo con una difesa a tre ed un centrocampo folto, con Donnum e Hidalgo a supporto di Emersonn, centravanti di riferimento.

Lens (3-4-2-1): Risser; Masuaku, Ganiou, Sarr; Udol, Thomasson, Sangaré, Abdulhamid; Saint-Maximin, Said; Edouard. Allenatore: Sage.

Tolosa (3-4-2-1): Restes; Cresswell, Koumbassa, Nicolaisen; Kamanzi, Demba, Casseres, Sidibé; Donnum, Hidalgo; Emersonn. Allenatore: Martinez.