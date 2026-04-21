Psg-Nantes: probabili formazioni e streaming gratis

PSG favorito grazie a qualità e rendimento interno, Nantes in difficoltà e con problemi offensivi, soprattutto in trasferta

Stefano Sorce 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 21:26)

Serata da non fallire, senza margini per distrazioni. Mercoledì 22 aprile 2026, al Parc des Princes, il Psg affronta il Nantes in un recupero che pesa sia nella corsa al titolo che nella lotta salvezza. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PSG-NANTES SU BET365

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Il momento delle squadre — Il PSG resta la squadra da battere, nonostante qualche recente inciampo. La sconfitta contro il Lione ha leggermente incrinato il percorso, ma non ha cambiato la sostanza: tra le mura amiche il rendimento resta di altissimo livello. La squadra continua a segnare con continuità e a dominare le partite, soprattutto grazie a un reparto offensivo ricco di talento e soluzioni. Il vero punto di forza è la capacità di reagire subito dopo un passo falso, senza lasciare spazio a cali prolungati.

Il Nantes vive una situazione completamente diversa. La classifica è pesante e ogni partita diventa una corsa contro il tempo. Il pareggio contro il Brest ha interrotto una serie negativa, ma non ha risolto i problemi strutturali della squadra, soprattutto in fase offensiva. In trasferta le difficoltà aumentano: pochi gol, poche occasioni e tanta fatica nel tenere il ritmo degli avversari. Contro una squadra come il PSG, servirà una prestazione quasi perfetta dal punto di vista difensivo.

Le probabili formazioni di Psg-Nantes — PSG con Safonov tra i pali, difesa composta da Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Hernández, pronta a garantire spinta sugli esterni e copertura centrale. A centrocampo Zaïre-Emery, Beraldo e Mbaye avranno il compito di gestire il possesso e accompagnare l’azione offensiva. Davanti, tridente formato da Lee, Dembélé e Kvaratskhelia, con grande qualità, velocità e capacità di creare superiorità negli ultimi metri.

Nantes con Lopes in porta, linea difensiva composta da Guilbert, Musrati, Cozza e Machado, chiamata a resistere il più possibile. Davanti alla difesa Coquelin agirà da schermo, mentre Tabibou, Kaba, Lepenant e Abline lavoreranno per chiudere gli spazi e provare a ripartire. In avanti Ganago sarà il riferimento offensivo, spesso isolato ma fondamentale nelle transizioni.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández; Zaïre-Emery, Beraldo, Mbaye; Lee, Dembélé, Kvaratskhelia.

Nantes (4-1-4-1): Lopes; Guilbert, Musrati, Cozza, Machado; Coquelin; Tabibou, Kaba, Lepenant, Abline; Ganago.