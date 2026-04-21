Elche-Atletico Madrid: diretta live e streaming gratis

Elche motivato e in crescita, Atletico superiore ma con testa anche ad altri impegni

Stefano Sorce 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 21:24)

Fame contro gestione. Mercoledì 22 aprile 2026, ore 19:00, l'Elche riceve l’Atletico Madrid in una sfida che mette di fronte due motivazioni completamente diverse. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ELCHE-ATLETICO MADRID SU BET365

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Il momento delle squadre — L’Elche arriva con qualcosa che pesa più dei numeri: speranza. La vittoria contro il Valencia ha riacceso tutto, riportando la squadra a un solo punto dalla salvezza. In casa il rendimento cambia, l’intensità si alza e la squadra riesce a compensare limiti tecnici con organizzazione e spirito. Il gruppo crede davvero nella rimonta e questo tipo di energia, nel finale di stagione, può fare la differenza. Non sarà una squadra dominante, ma è una squadra viva.

L’Atletico Madrid, invece, si muove su un piano diverso. La Liga non rappresenta più una priorità assoluta, con la Champions al centro dei pensieri. La settimana appena trascorsa è stata pesante, sia fisicamente che mentalmente: finale di Copa del Rey, minuti accumulati e tensione altissima. Nonostante questo, la qualità resta evidente. Quando alza il ritmo, resta una squadra difficile da contenere. Il punto è capire con quale intensità affronterà questa partita.

Le probabili formazioni di Elche-Atletico Madrid — Elche con Dituro tra i pali, difesa a tre composta da Chust, Affengruber e Petrot, chiamata a restare compatta contro un attacco di alto livello. Sulle fasce Morente e Valera avranno il compito di spingere ma anche di coprire, mentre in mezzo Febas e Villar gestiranno equilibrio e ritmo. Neto agirà sulla trequarti, cercando di collegare il gioco e supportare le due punte Mir e Silva, chiamate a sfruttare ogni occasione.

Atletico Madrid con Musso in porta e una linea difensiva formata da Molina, Le Normand, Pubill e Ruggeri. A centrocampo Giuliano e Almada lavoreranno sulle corsie, con Llorente e Koke a garantire qualità e inserimenti centrali. In avanti coppia pesante con Griezmann e Alvarez, due giocatori capaci di decidere la partita anche con una sola giocata.

Elche (3-4-1-2): Dituro; Chust, Affengruber, Petrot; Morente, Febas, Villar, Valera; Neto; Mir, Silva.

Atlético Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Pubill, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Almada; Griezmann, Alvarez.