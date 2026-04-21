Dove vedere Real Madrid-Alaves in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Il match è tra i più avvincenti e delicati della prossima giornata del campionato spagnolo. Infatti, giunti a questo momento della stagione, siamo in procinto di leggere i primi verdetti. Il Real Madrid è indietro di nove lunghezze rispetto al Barcellona ed una sconfitta potrebbe regalare agli uomini di Flick una porzione sempre più grande di titolo. Con una striscia di vittorie così lunga, tra l'altro, i catalani difficilmente compieranno un passo falso. L'Alaves, invece, dal canto suo, è invischiato nella lotta salvezza e si ritrova al diciassettesimo posto, appena un punto sopra l'Elche che ha vinto due delle ultime tre partite. In Spagna la lotta salvezza è sempre più intensa e dopo ogni giornata ci sono cambiamenti in classifica. Vedremo come questo match cambierà gli equilibri de LaLiga.