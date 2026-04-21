Dove vedere Real Madrid-Alaves in diretta TV e streaming gratis

Il Real Madrid scende in campo contro l'Alaves domani, 21 aprile, alle 21:30. Il match del Santiago Bernabeu sarà valido per la trentunesima giornata del campionato spagnolo ed è tra le più avvincenti e delicate che propone il calendario. Per scoprire come seguire la partita de LaLiga, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI REAL MADRID-ALAVES SU BET365
Lo streaming live
Real Madrid-Alaves, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il match è tra i più avvincenti e delicati della prossima giornata del campionato spagnolo. Infatti, giunti a questo momento della stagione, siamo in procinto di leggere i primi verdetti. Il Real Madrid è indietro di nove lunghezze rispetto al Barcellona ed una sconfitta potrebbe regalare agli uomini di Flick una porzione sempre più grande di titolo. Con una striscia di vittorie così lunga, tra l'altro, i catalani difficilmente compieranno un passo falso. L'Alaves, invece, dal canto suo, è invischiato nella lotta salvezza e si ritrova al diciassettesimo posto, appena un punto sopra l'Elche che ha vinto due delle ultime tre partite. In Spagna la lotta salvezza è sempre più intensa e dopo ogni giornata ci sono cambiamenti in classifica. Vedremo come questo match cambierà gli equilibri de LaLiga.
Le probabili formazioni di Real Madrid-Alaves—
Il Real Madrid di Arbeloa scenderà in campo con un dinamico 4-3-3, provando fin da subito a indirizzare la partita in discesa ed evitare che una sconfitta regali il titolo al Barcellona con così largo anticipo. Il Deportivo Alaves risponderà con un modulo più contenitivo, un 4-4-2 in cui la coppia di attaccanti sarà formata da Toni Martinez e Lucas Boyé.
REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Güler; Mbappé, Vinícius.
DEPORTIVO ALAVÉS (4-4-2): Sivera; Jonny, Tenaglia, Parada; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Aleñá; Guridi; Toni Martínez, Lucas Boyé.
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