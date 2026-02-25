Barracas-Tigre: dove vederla gratis in streaming live

Barracas Central e Tigre si affronteranno mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21:00 in una sfida importante della Primera División argentina

Stefano Sorce 25 febbraio - 02:00

Barracas-Tigre apre uno scenario interessante nella Primera División, con una sfida in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21:00 che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti molto diversi. I padroni di casa cercano una reazione dopo un periodo complicato, mentre il Tigre arriva con grande fiducia e con l’obiettivo di confermare il proprio eccellente avvio di stagione.

Il Barracas Central sta attraversando una fase difficile, segnata da risultati negativi e da una produzione offensiva limitata che ha reso complicato ottenere continuità. La squadra ha mostrato compattezza in alcune occasioni, ma fatica a trovare efficacia negli ultimi metri, un aspetto che ha inciso sulla posizione in classifica. La sfida contro il Tigre rappresenta un’opportunità importante per invertire la tendenza e ritrovare fiducia.

Il Tigre, invece, è una delle squadre più solide e continue in questa fase del campionato. I risultati positivi ottenuti nelle ultime settimane hanno rafforzato la posizione in classifica e confermato la qualità del gruppo. La squadra ha dimostrato equilibrio tra fase difensiva e offensiva, riuscendo a mantenere un rendimento costante. L’obiettivo ora è quello di proseguire su questa strada e consolidare ulteriormente il proprio ruolo nelle zone alte della graduatoria.

Probabili formazioni Barracas Central-Tigre — Il Barracas Central dovrebbe schierarsi con Miño tra i pali, protetto dalla difesa composta da Capraro, Tobio e Campi. A centrocampo Barrios, Porra, Tapia e Insua garantiranno equilibrio e copertura, mentre Guaraz e Briasco agiranno alle spalle dell’unica punta Bruera.

Il Tigre dovrebbe rispondere con Zenobio in porta, difeso da Moreno, Laso, Barrionuevo e Álvarez. A centrocampo Serrago, Elias, Leyes e López avranno il compito di gestire il gioco, mentre la coppia Russo–Romero guiderà il reparto offensivo.

Barracas Central (3-4-2-1): Miño; Capraro, Tobio, Campi; Barrios, Porra, Tapia, Insua; Guaraz, Briasco; Bruera.

Tigre (4-4-2): Zenobio; Moreno, Laso, Barrionuevo, Álvarez; Serrago, Elias, Leyes, López; Russo, Romero.

