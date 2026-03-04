Basilea-Grasshoppers: probabili formazioni e streaming live del match

Il Basilea affronta il Grasshoppers giovedì 5 marzo 2026 alle 20:30 allo St. Jakob Park

Stefano Sorce 4 marzo - 16:40

Lo St. Jakob Park si prepara ad accendere i riflettori giovedì 5 marzo 2026 alle ore 20:30, quando si sfideranno Basilea-Grasshoppers in una sfida che può dire molto sulla corsa europea dei padroni di casa e sulle ambizioni di risalita degli ospiti.

Il momento delle due squadre — Il Basilea occupa attualmente la quarta posizione in classifica con 43 punti e continua a inseguire un piazzamento europeo. La squadra ha mostrato un rendimento abbastanza equilibrato nelle ultime settimane, con quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato. Nell’ultima giornata è arrivata una vittoria in trasferta contro il Lausanne-Sport per 2-1, risultato che ha confermato la capacità offensiva della squadra. Tra i giocatori più decisivi spicca Xherdan Shaqiri, uno dei leader tecnici della formazione svizzera.

Il Grasshoppers sta vivendo una stagione più complicata e occupa l’undicesimo posto con 24 punti. Nonostante qualche difficoltà, la squadra arriva da una vittoria importante contro il Lugano per 1-0, risultato che ha ridato fiducia al gruppo. Il rendimento recente resta però discontinuo: nelle ultime dieci partite sono arrivate due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. In attacco il giocatore più pericoloso è Luke Plange, attuale miglior marcatore della squadra.

Probabili formazioni di Basilea-Grasshoppers — Il Basilea dovrebbe schierarsi con il 4-1-4-1: Hitz in porta; Tsunemoto, Omeragic, Vouilloz e Cissé in difesa. Davanti alla difesa Metinho. A centrocampo Traoré, Leroy, Bacanin e Duranville. In attacco Koloto.

Il Grasshoppers risponde con il 4-2-3-1: Hammel tra i pali; Ngom, Beka, Mikulic e Stroscio in difesa. In mediana Abels e Kohler. Sulla trequarti Plange, Meyer e Asp Jensen a supporto di Frey.

Basilea (4-1-4-1): Hitz; Tsunemoto, Omeragic, Vouilloz, Cissé; Metinho; Traoré, Leroy, Bacanin, Duranville; Koloto. Allenatore: Lichtsteiner.

Grasshoppers (4-2-3-1): Hammel; Ngom, Beka, Mikulic, Stroscio; Abels, Kohler; Plange, Meyer, Asp Jensen; Frey. Allenatore: Scheiblehner.

