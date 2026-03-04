Serie C, Potenza-Cosenza: dove vedere la gara gratuitamente in streaming

Potenza-Cosenza si gioca giovedì 5 marzo 2026 alle 20:30 allo stadio Viviani per la 30ª giornata del Girone C di Serie C

Stefano Sorce 4 marzo - 16:28

Lo stadio Alfredo Viviani, giovedì 5 marzo 2026 alle ore 20:30, va in scena Potenza-Cosenza, gara valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C. Una partita importante per entrambe: il Potenza cerca continuità per restare nella zona centrale della classifica, mentre il Cosenza vuole tornare a vincere anche lontano da casa.

Dove vedere Potenza-Cosenza in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Potenza arriva alla sfida con l’obiettivo di reagire dopo alcuni risultati altalenanti. La squadra di Pietro De Giorgio dovrà fare a meno del centrocampista Castorani, fermato dal giudice sportivo, e al suo posto dovrebbe trovare spazio Siatounis. Il punto di forza dei rossoblù resta l’attacco con Murano e Mazzeo, giocatori capaci di creare pericoli soprattutto nelle partite casalinghe. Il fattore Viviani potrebbe essere determinante in una gara che si preannuncia equilibrata.

Il Cosenza arriva con l’obiettivo chiaro di trovare il primo successo esterno del 2026. I Lupi stanno vivendo un buon momento di forma e nella gara d’andata si erano imposti con un netto 3-0. Il tecnico Buscè, che non sarà in panchina per squalifica, dovrebbe confermare gran parte della formazione vista contro il Sorrento. Torna Cannavò sulla fascia destra, mentre Ciotti potrebbe avanzare nel ruolo di mezzala. In avanti il riferimento offensivo sarà Beretta.

Probabili formazioni di Potenza-Cosenza — Il Potenza dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Cucchietti in porta; Riggio, Loiacono, Camigliano e Rocchetti in difesa. A centrocampo Maisto, Felippe e Siatounis. In attacco Mazzeo, Murano e D’Auria.

Il Cosenza risponde con il 4-3-2-1: Pompei tra i pali; Cannavò, Moretti, Dametto e Caporale in difesa. In mezzo Ciotti, Langella e Palmieri. Sulla trequarti Emmausso e Florenzi a supporto di Beretta.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Riggio, Loiacono, Camigliano, Rocchetti; Maisto, Felippe, Siatounis; Mazzeo, Murano, D’Auria.

Cosenza (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Langella, Palmieri; Emmausso, Florenzi; Beretta.

