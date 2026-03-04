Crotone-Cavese: probabili formazioni e diretta live del match

Il Crotone ospita la Cavese giovedì 5 marzo 2026 alle 20:30 allo stadio Ezio Scida

Stefano Sorce 4 marzo - 16:18

Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 20:30 lo stadio Ezio Scida ospita la sfida tra Crotone-Cavese, valida per il 30º turno di Serie C Girone C. I rossoblù cercano una reazione davanti al proprio pubblico, mentre la Cavese prova a strappare punti importanti in trasferta.

Vuoi vedere Crotone-Cavese in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Crotone-Cavesesarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Crotone-Cavese in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Crotone arriva a questa partita con la necessità di ritrovare continuità dopo le ultime prestazioni altalenanti contro Monopoli e Foggia. La squadra di Emilio Longo resta comunque competitiva nella zona playoff e punta molto sul fattore campo. Il tecnico dovrebbe confermare gran parte dell’ossatura delle ultime settimane. In attacco il riferimento principale sarà Gomez, giocatore di esperienza chiamato a guidare il reparto offensivo. Molto dipenderà anche dalla qualità del centrocampo, con Gallo incaricato di dare equilibrio e costruzione alla manovra.

La Cavese si presenta allo Scida con l’obiettivo di strappare punti utili per migliorare la propria posizione in classifica. La squadra di Fabio Prosperi ha mostrato un rendimento piuttosto incostante, soprattutto lontano dalle mura amiche. Il sistema a tre difensori dovrebbe garantire maggiore compattezza, mentre in avanti la coppia Ubaldi-Fusco proverà a sfruttare eventuali spazi lasciati dal Crotone.

Probabili formazioni di Crotone-Cavese — Il Crotone dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Merelli in porta; Novella, Cocetta, Di Pasquale e Groppelli in difesa. A centrocampo Gallo con Vinicius e Sandri. In attacco Zunno e Piovanello ai lati di Gomez.

La Cavese dovrebbe rispondere con il 3-5-2: Boffelli tra i pali; Luciani, Cionek e Loreto nella linea difensiva. A centrocampo Ubani, Orlando, Visconti, Munari e Macchi. Davanti Ubaldi e Fusco.

Crotone (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez, Piovanello.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto; Ubani, Orlando, Visconti, Munari, Macchi; Ubaldi, Fusco.

Vuoi vedere Crotone-Cavese in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Crotone-Cavesesarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA