Dove vedere Bayer Leverkusen-Augsburg in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Bayer Leverkusen-Augsburg: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 15:32)

La Bundesliga scende in campo per la 30ª giornata con la sfida tra Bayer Leverkusen e Augsburg, un match importante per obiettivi opposti. I padroni di casa vogliono continuare la rincorsa alla zona Champions, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per chiudere il discorso salvezza. Il Leverkusen arriva all’appuntamento con entusiasmo dopo il successo ottenuto sul campo del Borussia Dortmund, mentre l’Augsburg è reduce da un pareggio contro l’Hoffenheim. La sfida si terrà sabato 18 aprile alle 15:30, per scoprire come seguire la partita continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BAYER LEVERKUSEN-AUGSBURG SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Leverkusen sta vivendo un momento positivo, avendo ritrovato continuità nei risultati proprio nella fase più delicata della stagione. La vittoria contro il Dortmund ha dato nuova linfa alle ambizioni europee e ha riaperto concretamente la corsa a un posto in Champions. La squadra si affida anche al grande momento del suo attacco, con Schick protagonista e sempre più decisivo.

L’Augsburg, invece, attraversa una fase complicata. Non riesce a vincere da diverse partite e sta vivendo un calo proprio nel momento cruciale del campionato. Nonostante un margine rassicurante sulla zona retrocessione, la squadra ha bisogno di punti per evitare rischi. Tra le poche note positive c’è il rendimento di Claude-Maurice, tra i più brillanti nelle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Augsburg — I padroni di casa e gli ospiti scendono in campo con lo stesso modulo, ma l'interpretazione dei singoli rende le squadre molto diverse in campo. Il Leverkusen infatti ha un gioco molto offensivo in cui sfrutta al meglio gli inserimenti e le qualità dell'ex Roma Schick, mentre l'Augsburg si affida alle individualità dei suoi due trequartisti alle spalle di Gregotitsch, Kade e Claude-Maurice.

Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Andrich, Badé, Tapsoba; Culbreath, Palacios, García, Grimaldo; Tella, Maza; Schick

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Fellhauer, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch