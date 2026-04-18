Bayern Monaco-Stoccarda: probabili formazioni e streaming gratis

Allianz Arena protagonista domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:30 con Bayern Monaco-Stoccarda

Stefano Sorce 18 aprile - 17:51

Numeri da record contro ambizioni europee. Domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:30, il Bayern Monaco ospita lo Stoccarda all’Allianz Arena in una sfida che mette di fronte il miglior attacco del campionato e una delle squadre più pericolose in zona Champions. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BAYERN MONACO-STOCCARDA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Bayern Monaco arriva a questa sfida con numeri che parlano da soli e con una sensazione di totale controllo sulla stagione. La squadra di Vincent Kompany non solo guida la Bundesliga, ma lo fa con un margine importante e con una continuità che poche volte si è vista negli ultimi anni. L’attacco è devastante, capace di superare quota 100 gol stagionali, mentre la difesa ha trovato equilibrio anche nelle rotazioni. Il successo recente in campo europeo ha ulteriormente alzato il livello di fiducia, trasformando ogni partita in una sorta di prova di forza. In casa, poi, il Bayern è praticamente ingiocabile: ritmo alto, pressione costante e capacità di chiudere le partite anche nei momenti meno brillanti. L’unico vero rischio potrebbe essere un leggero calo di concentrazione dopo gli impegni ravvicinati, ma la profondità della rosa permette di gestire anche questo aspetto.

Lo Stoccarda, dal canto suo, sta vivendo una stagione positiva ma con qualche limite che emerge soprattutto contro le big. Il terzo posto non è casuale, ma è frutto di una squadra che ha trovato identità e qualità, soprattutto nella fase offensiva. I numeri lontano da casa restano buoni, ma non sempre convincenti contro squadre di altissimo livello. La vittoria netta nell’ultimo turno ha ridato slancio, ma la sensazione è che lo Stoccarda debba alzare il livello di attenzione difensiva per competere in una partita del genere. L’assenza di Undav pesa, perché toglie un riferimento fondamentale in attacco, e costringerà la squadra a redistribuire le responsabilità offensive. Servirà una partita quasi perfetta, fatta di equilibrio, cinismo e capacità di sfruttare ogni occasione, perché contro questo Bayern concedere qualcosa può diventare immediatamente decisivo.

Le probabili formazioni — Il Bayern Monaco dovrebbe schierarsi con Neuer in porta, difesa composta da Stanisic, Tah, Kim e Davies. A centrocampo spazio a Goretzka e Kimmich, mentre sulla trequarti agiranno Olise, Musiala e Diaz a supporto di Kane, con possibile ballottaggio con Jackson.

Lo Stoccarda risponde con Nubel tra i pali, linea difensiva formata da Assignon, Hendriks, Chabot e Mittelstadt. A centrocampo ci saranno Chema e Stiller, mentre sulla trequarti agiranno Leweling, Nartey e Fuhrich alle spalle di Demirovic.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Chema, Stiller; Leweling, Nartey, Fuhrich; Demirovic.