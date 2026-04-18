Internacional-Mirassol: diretta live e streaming gratis

Internacional affronta Mirassol il 19 aprile 2026 alle 21:00: i brasiliani cercano continuità dopo i recenti miglioramenti, mentre gli ospiti sono in crisi di risultati

Stefano Sorce 18 aprile - 17:38

Serve una risposta immediata, soprattutto davanti al proprio pubblico. Domenica 19 aprile 2026 alle ore 21:00, l’Internacional ospita il Mirassol all’Estadio Beira-Rio in una sfida delicata nelle zone basse del Brasileirao. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI INTERNACIONAL-MIRASSOL SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Internacional arriva a questa partita con segnali di crescita dopo un inizio di stagione complicato. La squadra ha trovato maggiore equilibrio nelle ultime settimane, costruendo una serie positiva che ha migliorato la classifica. Resta però evidente una difficoltà nella fase offensiva, con pochi gol segnati rispetto alle occasioni create. Il pareggio nel derby contro il Gremio ha confermato solidità, ma anche la mancanza di concretezza negli ultimi metri.

Il Mirassol vive invece una crisi profonda. I risultati negativi si sono accumulati e la squadra fatica a trovare continuità sia nel gioco che nei risultati. Le sconfitte consecutive hanno pesato anche dal punto di vista mentale, aggravate da assenze importanti e problemi disciplinari. La situazione è delicata e serve una reazione immediata per evitare di restare bloccati in fondo alla classifica.

Le probabili formazioni di Internacional-Mirassol — L’Internacional dovrebbe schierarsi con Rochet in porta, difesa composta da Gomes, Torres, Gabriel e Aguirre. A centrocampo spazio a Villagra e Henrique, mentre sulla trequarti agiranno Vitinho, Patrick e Carbonero a supporto di Borre.

Il Mirassol risponde con Walter tra i pali, linea difensiva formata da Formiga, Victor, Oliveira e Reinaldo. In mezzo al campo ci saranno Moura e Aldo, mentre sulla trequarti agiranno Alesson, Shaylon e Carioca alle spalle di Fogaca.

Internacional (4-2-3-1): Rochet; Gomes, Torres, Gabriel, Aguirre; Villagra, Henrique; Vitinho, Patrick, Carbonero; Borre.

Mirassol (4-2-3-1): Walter; Formiga, Victor, Oliveira, Reinaldo; Moura, Aldo; Alesson, Shaylon, Carioca; Fogaca.