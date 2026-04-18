Dove vedere Nantes-Brest in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Nantes-Brest: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 17:16)

In occasione della trentesima giornata di Ligue 1 si sfidano Nantes e Brest, due squadre che si presentano al match con due momenti di forma e obiettivi ben diversi. L'appuntamento è allo Stadio de la Beajouire domenica alle 17:15. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI NANTES-BREST SU BET365

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Il momento delle due squadre — I padroni di casa non arrivano alla sfida di domenica nel migliore dei modi. Il biglietto da visita dei Canarini infatti recita diciassettesimo posto in classifica con soli 19 punti strappati, con quattro vittorie agguantate in stagione. Peraltro, nelle ultime cinque partite non è arrivata nessuna vittoria ma soltanto tre sconfitte con soli due pareggi. L'obiettivo del Nantes è provare uno sprint salvezza, am contro il Brest non sarà semplice, anche se può puntare su un suo momento di difficoltà.

La squadra di Roy è infatti all'undicesimo posto ma è reduce da ben tre sconfitte consecutive contro Monaco, Auxerre e Rennes. L'obiettivo è raggiungere la parte sinistra della classifica, che può diventare significativo e dare morale in vista anche della prossima stagione, dato che il Brest non lotta più per nessun obiettivo stagionale.

Le probabili formazioni di Nantes-Brest — Il Nantes di Halihodzic scende in campo con il suo solito 4-1-4-1, con Ganago unico riferimento offensivo nello scacchiere piuttosto contenitivo della squadra di casa. Il Brest, invece, approccia il match con un modulo più offensivo per provare a scardinare la difesa dei Canarini. Scenderà infatti in campo con un 4-2-3-1 in cui Ajorque sarà coadiuvato da Del Castillo, Ebimbe e Lascary.

Nantes (4-1-4-1): Lopes; Guilbert, Yousuf, Cozza, Machado; Coquelin; Tabibou, Kaba, Lepenant, Abline; Ganago. Allenatore: Halilhodzic

Brest (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Dina Ebimbe, Labeau Lascary; Ajorque. Allenatore: Roy