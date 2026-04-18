Lo streaming gratis della gara Spurs-Trail Blazers: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 16:56)

La sfida dei Playoff NBA tra San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers si gioca nella notte tra domenica 19 aprile e lunedì 20 alle ore 03:00. Un confronto tra due squadre che vogliono sorprendere e ritagliarsi un ruolo da protagoniste nella postseason, dove ogni possesso può fare la differenza. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Gli Spurs arrivano a questo appuntamento con entusiasmo e voglia di dimostrare il proprio valore. San Antonio è una squadra giovane, dinamica, che punta su ritmo alto e intensità per mettere in difficoltà gli avversari. Nei playoff, però, sarà fondamentale mantenere lucidità e limitare gli errori nei momenti decisivi.

I Trail Blazers, invece, si presentano con un mix interessante di esperienza e talento offensivo. Portland ha spesso dimostrato di poter essere pericolosa grazie alla capacità di creare punti con facilità, ma dovrà trovare maggiore continuità difensiva per competere in una serie playoff. La gestione dei ritmi sarà uno degli aspetti chiave del match.

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Il momento delle due squadre — Gli Spurs cercheranno di imporre il proprio ritmo e sfruttare l’energia dei giovani per mettere pressione agli avversari, puntando su intensità e transizioni veloci.

I Trail Blazers, dal canto loro, proveranno a controllare i possessi e a colpire con precisione offensiva, cercando di sfruttare l’esperienza nei momenti più delicati della partita.