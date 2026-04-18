Monaco-Auxerre: le probabili formazioni e lo streaming del match di Ligue1

Monaco affronta Auxerre il 19 aprile 2026 alle 15:00 nella 30ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 18 aprile - 17:10

Dopo aver rallentato proprio sul più bello, il Monaco è chiamato a rispondere subito. Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00, allo Stade Louis II arriva l’Auxerre, in una sfida che mette in palio obiettivi completamente opposti. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MONACO-AUXERRE SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Monaco arriva da una battuta d’arresto pesante che ha interrotto una lunga serie positiva. La sconfitta contro il Paris FC ha evidenziato qualche limite, soprattutto nell’approccio alla gara, ma il percorso resta comunque di alto livello. La squadra è ancora in corsa per un posto europeo e non può permettersi altri passi falsi, soprattutto contro un avversario sulla carta inferiore.

L’Auxerre si presenta con un andamento più graduale ma in crescita. I punti raccolti nelle ultime settimane hanno riaperto le speranze salvezza, anche se la classifica resta complicata. La squadra ha mostrato maggiore compattezza, ma continua a faticare nella produzione offensiva. In trasferta servirà una prestazione molto attenta per restare in partita.

Le probabili formazioni di Monaco-Auxerre — Il Monaco dovrebbe schierarsi con Hradecky in porta, difesa composta da Kehrer, Zakaria e Faes. Sugli esterni agiranno K. Diatta e Adingra, mentre in mezzo al campo spazio a Teze e A. Bamba. Sulla trequarti agiranno Akliouche e M. Coulibaly a supporto di Balogun.

L’Auxerre risponde con Léon tra i pali, linea difensiva formata da Senaya, S. Diomandé, Okoh e G. Mensah. A centrocampo ci saranno Owusu e Danois, mentre sulla trequarti agiranno Faivre, Namaso e Oppegard alle spalle di Sinayoko.

Monaco (3-4-2-1): Hradecky; Kehrer, Zakaria, Faes; K. Diatta, Teze, A. Bamba, Adingra; Akliouche, M. Coulibaly; Balogun

Auxerre (4-2-3-1): Léon; Senaya, S. Diomandé, Okoh, G. Mensah; Owusu, Danois; Faivre, Namaso, Oppegard; Sinayoko.