Dove vedere Metz-Paris in diretta TV e streaming gratis

La Ligue 1 è pronta ad accogliere la trentesima giornata e tra le sfide più avvincenti che propone il calendario c'è quella tra Metz e Paris FC. La gara andrà in scena domani, domenica 19 aprile, dalle 17:15. Per scoprire come seguire la partita del campionato francese, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI METZ-PARIS SU BET365
Lo streaming live
Metz-Paris, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
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Il momento delle due squadre—
Il Metz pare aver gettato la spugna ed accettato il suo destino. Oggi la squadra di Tavenot è ultima in classifica con 15 punti e la zona salvezza è davvero parecchio lontana, soprattutto tenendo in considerazione di quanto sia lento il passo del Metz. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto soltanto due punti e rimediato tre sconfitte, di cui l'ultima contro il Marsiglia per il risultato di 3-1. Diametralmente opposta è la stagione del Paris Fc: infatti, il club parigino è riuscito nell'impresa di disputare, da neopromossa, un campionato solido, tranquillo e che non li hai mai visti invischiati nella lotta retrocessione, nonostante il salto di qualità. Il Paris vanta un trend di risultati parecchio convincente con due vittorie nelle ultime tre partite e, a quanto pare, starebbe anche apparecchiando la terza in quattro partite. Nonostante sia la favorita, però, nel calcio non esistono partite con il risultato già scritto.
Le probabili formazioni di Metz-Paris—
Il Metz si presenta alla sfida con un 4-2-3-1 in cui ci sarà Diallo a gestire l'attacco, coadiuvato da Sarr, Hein e Tsitaishvili. Il Paris di Ciro Immobile risponde con un modulo altrettanto offensivo con una batteria di attaccanti composta dall'ex attaccante della Lazio, Ikoné e Simon.
Metz (4-2-3-1): Sy; Kouao, S. Sané, Gbamin, Colin; Deminguet, Touré; Sarr, Hein, Tsitaishvili; Diallo. Allenatore: Tavenot
Paris (4-3-3): Trapp; Camara, D. Coppola, Mbow, Sangui; Munetsi, M. Lopez, Matondo; Ikoné, Immobile, M. Simon. Allenatore: Kombouaré
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