Dove vedere Metz-Paris in diretta TV e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Il Metz pare aver gettato la spugna ed accettato il suo destino. Oggi la squadra di Tavenot è ultima in classifica con 15 punti e la zona salvezza è davvero parecchio lontana, soprattutto tenendo in considerazione di quanto sia lento il passo del Metz. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto soltanto due punti e rimediato tre sconfitte, di cui l'ultima contro il Marsiglia per il risultato di 3-1. Diametralmente opposta è la stagione del Paris Fc: infatti, il club parigino è riuscito nell'impresa di disputare, da neopromossa, un campionato solido, tranquillo e che non li hai mai visti invischiati nella lotta retrocessione, nonostante il salto di qualità. Il Paris vanta un trend di risultati parecchio convincente con due vittorie nelle ultime tre partite e, a quanto pare, starebbe anche apparecchiando la terza in quattro partite. Nonostante sia la favorita, però, nel calcio non esistono partite con il risultato già scritto.