Bayern-Olympiakos: l’Eurolega in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Bayern-Olympiakos: info partita, i probabili quintetti

Vincenzo Bellino Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 08:50)

L'Eurolega accende i riflettori sull’Audi Dome di Monaco, dove il Bayern affronta un Olympiacos in piena ascesa. Una sfida che promette intensità, ritmo e scintille tra due squadre con ambizioni diverse ma con un obiettivo comune: trovare continuità in una stagione già carica di tensione. Scopri come seguire la sfida di Eurolega Bayern-Olympiakos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Bayern — Il cammino dei bavaresi in Eurolega è stato finora altalenante, con troppi alti e bassi per una squadra che punta ai playoff. Dopo la pesante sconfitta contro il Fenerbahce (88-73), il Bayern è chiamato a reagire davanti al proprio pubblico, dove però ha mostrato una tenuta difensiva incostante.

Con due vittorie e tre sconfitte, la squadra di Gordon Herbert fatica a trovare un’identità stabile: l’attacco segna, ma la difesa concede troppo. Le prestazioni di Edwards e Booker restano l’unico faro in un gruppo che deve ritrovare fiducia e ritmo.

Qui Olympiakos — Dopo un inizio complicato, l’Olympiacos ha ritrovato brillantezza e convinzione. Il colpo esterno contro il Maccabi (95-94) ha rilanciato la squadra del Pireo, che ora viaggia con tre successi in cinque gare e un morale in crescita.

La formazione di Bartzokas punta su un gioco corale, costruito attorno all’esperienza di Sloukas e alla fisicità di Fall, capaci di creare mismatch e ritmo offensivo costante. Storicamente, il Bayern soffre contro i greci: 8 vittorie Olympiacos negli ultimi 10 confronti diretti, segno di un dominio tecnico e mentale difficile da invertire.

I probabili quintetti di Bayern-Olympiakos — BAYERN, probabile rooster titolare: Mike, Lucic, McCormack, Baldwin, Rathan-Mayes. Coach: Gordon Herbert

OLYMPIAKOS, probabile rooster titolare: Vezenkov, Ward, Milutinov, Ntilikina, Dorsey. Coach: Georgios Bartzokas

Non perderti l'Eurolega: Bayern-Olympiakos