Il derby di Istanbul torna ad incendiare l'Eurolega. Due squadre storiche, due filosofie di basket diverse, un solo obiettivo: imporre il proprio dominio europeo. L'Anadolu Efes, spinto dal calore del Sinan Erdem, cerca riscatto dopo un avvio altalenante; il Fenerbahce di Jasikevicius, invece, arriva con fiducia e la voglia di confermare la propria superiorità negli ultimi scontri diretti. Una partita che promette spettacolo, intensità e nervi tesi fino all'ultimo possesso.
L'Eurolega in Streaming
Efes-Fenerbahce: l’Eurolega in Diretta Tv e in Streaming Gratis
Efes-Fenerbahce, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Qui Efes—
Momento delicato per i campioni turchi. L’Efes ha vissuto un avvio di stagione sotto le aspettative, con due sole vittorie nelle prime cinque gare europee. L’ultimo ko, un pesante 95-81 contro il Panathinaikos, ha messo in luce le solite difficoltà difensive e una tenuta mentale ancora fragile nei momenti chiave.
Il roster resta di qualità, ma coach Kokoskov necessita di ritrovare equilibrio e continuità: Clyburn e Larkin devono tornare a essere i leader offensivi, mentre Pleiss e Bryant dovranno alzare il livello sotto canestro. In casa, l’Efes ha perso le ultime due partite di Eurolega, e la pressione dei tifosi sarà un fattore determinante. Serve una prova d’orgoglio per non sprofondare ulteriormente in classifica.
Qui Fenerbahce—
Il Fenerbahce, al contrario, si presenta al derby con il morale alto. La vittoria 88-73 contro il Bayern Monaco ha restituito fiducia dopo qualche inciampo di troppo. La squadra di Jasikevicius mostra segnali di crescita, spinta da un attacco equilibrato e da una panchina lunga capace di mantenere intensità per 40 minuti.
Negli scontri diretti, i gialloblù hanno dominato di recente: sei vittorie negli ultimi dieci derby, compresi gli ultimi due, vinti con autorevolezza (83-78 e 84-76). La forma di Calathes e Wilbekin fa ben sperare, così come la solidità difensiva che spesso fa la differenza in trasferta.
I probabili quintetti di Efes-Fenerbahce—
EFES, probabile rooster titolare: Cordinier, Osmani, Papagiannis, Larkin, Weiler-Babb. Coach: Igor Kokoskov
FENERBAHCE, probabile rooster titolar: Colson, Jantunen, Birch, Hall, Wilbekin. Coach: Sarunas Jasikevicius
