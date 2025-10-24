Efes-Fenerbahce: l’Eurolega in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Segui Efes-Fenerbahce: info partita, i probabili quintetti, dove seguire l'Eurolega in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 08:32)

Il derby di Istanbul torna ad incendiare l'Eurolega. Due squadre storiche, due filosofie di basket diverse, un solo obiettivo: imporre il proprio dominio europeo. L’Anadolu Efes, spinto dal calore del Sinan Erdem, cerca riscatto dopo un avvio altalenante; il Fenerbahce di Jasikevicius, invece, arriva con fiducia e la voglia di confermare la propria superiorità negli ultimi scontri diretti. Una partita che promette spettacolo, intensità e nervi tesi fino all’ultimo possesso. Scopri come seguire la sfida di Eurolega Efes-Fenerbahce GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Efes-Fenerbahce, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — EFES FENERBAHCE EUROLEGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Eurolega Efes-Fenerbahce in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Efes-Fenerbahce” nella sezione Live Streaming.

Qui Efes — Momento delicato per i campioni turchi. L’Efes ha vissuto un avvio di stagione sotto le aspettative, con due sole vittorie nelle prime cinque gare europee. L’ultimo ko, un pesante 95-81 contro il Panathinaikos, ha messo in luce le solite difficoltà difensive e una tenuta mentale ancora fragile nei momenti chiave.

Il roster resta di qualità, ma coach Kokoskov necessita di ritrovare equilibrio e continuità: Clyburn e Larkin devono tornare a essere i leader offensivi, mentre Pleiss e Bryant dovranno alzare il livello sotto canestro. In casa, l’Efes ha perso le ultime due partite di Eurolega, e la pressione dei tifosi sarà un fattore determinante. Serve una prova d’orgoglio per non sprofondare ulteriormente in classifica.

Qui Fenerbahce — Il Fenerbahce, al contrario, si presenta al derby con il morale alto. La vittoria 88-73 contro il Bayern Monaco ha restituito fiducia dopo qualche inciampo di troppo. La squadra di Jasikevicius mostra segnali di crescita, spinta da un attacco equilibrato e da una panchina lunga capace di mantenere intensità per 40 minuti.

Negli scontri diretti, i gialloblù hanno dominato di recente: sei vittorie negli ultimi dieci derby, compresi gli ultimi due, vinti con autorevolezza (83-78 e 84-76). La forma di Calathes e Wilbekin fa ben sperare, così come la solidità difensiva che spesso fa la differenza in trasferta.

I probabili quintetti di Efes-Fenerbahce — EFES, probabile rooster titolare: Cordinier, Osmani, Papagiannis, Larkin, Weiler-Babb. Coach: Igor Kokoskov

FENERBAHCE, probabile rooster titolar: Colson, Jantunen, Birch, Hall, Wilbekin. Coach: Sarunas Jasikevicius

Non perderti l'Eurolega: segui LIVE Efes-Fenerbahce, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.