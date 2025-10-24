Furth-Karlsrhuer, gara valida per la decima giornata di Bundesliga 2: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 08:11)

Allo Sportpark Ronhof Thomas Sommer va in scena Furth-Karlsruher, match valido per la decima giornata di 2. Bundesliga. Padroni di casa a caccia di riscatto dopo il roboante 6-0 incassato contro l'Elversberg. Anche gli ospiti hanno qualcosa da farsi perdonare dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente contro il Kaiserlsautern. Scopri come seguire la sfida di Bundesliga 2. Furth-Karlsruher GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Furth-Karlsruher: dove vedere la gara in Diretta TV e in streaming LIVE — FURTH KARLSRUHER DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA 2 LIVE - Con Bet365 puoi seguire Furth-Karlsruher GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Bundesliga 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Furth-Karlsruher in diretta streaming, in programma venerdì 24 ottobre alle ore 18:30.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Furth-Karlsruher” nella sezione Live Streaming.

Qui Furth — Il Fürth attraversa una fase complicata. La squadra di Thomas Kleine è al 14º posto con soli 10 punti raccolti in nove partite (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Il dato che preoccupa di più è la differenza reti negativa (-9), con 15 gol segnati e 24 subiti. Anche il rendimento interno non convince: su quattro gare giocate in casa, solo una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Dopo il pesante 0-6 contro l’Elversberg, l’ambiente chiede una reazione immediata.

Qui Karlsruher — Il Karlsruher di Christian Eichner, invece, è in una posizione più serena. Con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), gli ospiti occupano il 7º posto e sognano la zona playoff. La difesa si sta comportando bene — solo 12 reti incassate — anche se in trasferta i risultati non sono stati brillanti (3 pareggi e 1 sconfitta su 4). La recente sconfitta per 2-3 contro il Kaiserslautern ha però acceso qualche campanello d’allarme.

Furth-Karlsruher, probabili formazioni — Furth in campo con un 4-2-3-1. Davanti alla porta dei pali difesa da Boevink, il quartetto difensivo sarà formato da Dehm e Itter sulle corsie basse laterali, mentre Ziereis e Konig agiranno al centro. In cabina di regia spazio a Olsen e John. Sulla trequarti Klaus, Hrgota e Keller andranno a comporre il tridente che si muoverà alle spalle dell'unica punta Futkeu.

Il Karlsruher risponde con un 3-5-2. Kobald, Rapp, Beifus formeranno il tridente difensivo a protezione di Bernat. Centrocampo folto con Pedrosa ed Herold sugli esterni, mentre al centro tocca a Forster, Muller e Wanitzek. Davanti Egloff farà coppia con Schleusener.

FURTH (4-2-3-1): Boevink; Dehm, Ziereis, Konig, Itter; Olesen, John; Klaus, Hrgota, Keller; Futkeu. Allenatore: Thomas Kleine

KARLSRUHER (3-5-2): Bernat; Kobald, Rapp, Beifus; Pedrosa, Forster, Muller, Wanitzek, Herold; Schleusener, Egloff. Allenatore: Christian Eichner

Non perderti la Bundesliga 2: segui LIVE Furth-Karlsruher, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.