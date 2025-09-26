Schalke 04-Furth, gara valida per la settima giornata di Bundesliga 2: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre - 04:03

Alla Veltins Arena di Gelsenkirchen va in scena Schalke 04-Furth, match valido per la settima giornata di 2. Bundesliga. Karius e compagni vanno a caccia del quinto successo in campionato, dopo che due sconfitte di troppe li hanno allontanati leggermente dalle zone alte della classifica. Ospiti reduci dal successo in casa dell'Arminia Bielefeld e in cerca dell'aggancio in classifica.

Dove vedere Schalke 04-Furth in Diretta TV e in streaming LIVE — SCHALKE 04 FURTH DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA 2 LIVE -Con Bet365 puoi seguire Schalke 04-Furth GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Bundesliga 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Schalke 04-Furth in diretta streaming, in programma venerdì 26 settembre alle ore 18:30.

Qui Schalke 04 — I padroni di casa si presentano con 12 punti in classifica, frutto di quattro successi e due sconfitte. La formazione guidata da Miron Muslic ha costruito gran parte delle proprie fortune davanti al proprio pubblico, dimostrando solidità e continuità. Con 7 reti realizzate e 4 subite, i “Königsblauen” mostrano un attacco concreto e una difesa ordinata, anche se con margini di miglioramento.

Qui Furth — Il Fürth occupa la decima posizione con 9 punti, arrivati grazie a tre vittorie e tre sconfitte. La squadra di Thomas Kleine alterna buone prestazioni a cali difensivi evidenti: le 13 reti segnate confermano il potenziale offensivo, ma le 15 subite ne evidenziano le fragilità. In trasferta, però, il rendimento è positivo con due vittorie su tre uscite, segnale che anche lontano dal “Ronhof” i biancoverdi possono dire la loro.

Schalke 04-Furth, probabili formazioni — SCHALKE 04 (3-4-2-1): Karius; Kurucay, Katic, T.Becker; V.Becker, El Faouzi, Schallenberg, Gantenbein; Gomis, Karaman; Sylla. Allenatore: Miron Muslic

FURTH (4-2-3-1): Boevink; Dehm, Ziereis, Konig, Itter; Olesen, John; Klaus, Hrgota, Keller; Futkeu. Allenatore: Thomas Kleine