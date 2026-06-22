Sara Bejlek e Laura Siegemund si affrontano nel primo turno del WTA 250 di Eastbourne in una sfida che mette di fronte due giocatrici appartenenti alla seconda metà della top 100 mondiale, ma con percorsi e caratteristiche molto diverse. Da una parte c'è la giovane promessa ceca, dall'altra una veterana del circuito che continua a competere ad alti livelli nonostante i 38 anni.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BEJLEK-SIEGEMUND SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Bejlek-Siegemund in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Bejlek-Siegemund BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due tenniste

Entrambe arrivano al torneo inglese con un bagaglio limitato di partite disputate sull'erba in questa stagione. Bejlek ha giocato due incontri senza riuscire a conquistare nemmeno una vittoria, mentre Siegemund è riuscita a ottenere un successo, mostrando una maggiore capacità di adattamento alla superficie.

La sfida si preannuncia particolarmente interessante proprio per il contrasto tra gioventù ed esperienza. Bejlek proverà a fare leva sulla propria freschezza atletica e sull'entusiasmo tipico della sua età, mentre Siegemund cercherà di sfruttare tutta la conoscenza accumulata in tanti anni nel circuito professionistico. La tedesca ha infatti dimostrato più volte di saper interpretare al meglio ogni situazione di gioco, qualità che potrebbe rivelarsi decisiva in un match potenzialmente equilibrato.

Anche i precedenti sorridono a Siegemund. Le due tenniste si sono affrontate una sola volta in carriera e ad avere la meglio è stata proprio la giocatrice tedesca. Il confronto si è disputato recentemente sulla terra rossa del WTA 1000 di Roma, dove Siegemund si è imposta in due set senza concedere repliche alla rivale.

Bejlek cercherà quindi di prendersi la rivincita e conquistare il primo successo stagionale sull'erba, mentre Siegemund punta a confermare quanto di buono fatto vedere nei precedenti e a proseguire il proprio cammino nel torneo di Eastbourne. Le premesse lasciano immaginare una partita combattuta e ricca di spunti interessanti.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BEJLEK-SIEGEMUND SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO