Dove vedere Benevento-Catania in diretta TV e streaming gratis

Riflettori puntati sulla Serie C per uno dei match più attesi della stagione nel Girone C. Giovedì 5 marzo, alle ore 20:30, lo Stadio Ciro Vigorito farà da cornice alla sfida tra Benevento e Catania, rispettivamente prima e seconda in classifica. Un vero e proprio scontro diretto che potrebbe indirizzare in maniera significativa la corsa al vertice, mettendo di fronte due squadre costruite per ambire al salto di categoria

Il momento delle due squadre — Il Benevento arriva all’appuntamento forte di un rendimento di altissimo livello. I giallorossi guidano la classifica con sette punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice e attraversano un periodo estremamente positivo: due vittorie consecutive contro Team Altamura e Potenza hanno consolidato il primato. Più in generale, nelle ultime cinque gare sono arrivati tredici punti sui quindici disponibili, numeri che certificano continuità, solidità e grande fiducia nei propri mezzi.

Dall’altra parte, il Catania si presenta con qualche vittoria in meno nello stesso arco temporale - due successi nelle ultime cinque - ma con un dato altrettanto significativo: l’imbattibilità. La squadra allenata da Domenico Toscano ha infatti costruito le proprie fortune su una difesa organizzata e difficile da superare, vero marchio di fabbrica di un gruppo che punta su equilibrio e compattezza per restare agganciato alla vetta.

Le probabili formazioni di Benevento-Catania — I campani scendono in campo con il 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Salvemini. La squadra di Toscano invece risponde con una difesa a tre, un folto centrocampo e due uomini alla spalle di Roflini, che lo coadiuveranno nella manovra offensiva.

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Floro Flores.

Catania (3-4-2-1): Dini; Celli, Pieraccini, Miceli; Casasola, QUaini, Corbari, Donnarumma; D'Ausilio, Lunetta; Roflini. Allenatore: Toscano.