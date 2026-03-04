Riflettori puntati sulla Serie C per uno dei match più attesi della stagione nel Girone C. Giovedì 5 marzo, alle ore 20:30, lo Stadio Ciro Vigorito farà da cornice alla sfida tra Benevento e Catania, rispettivamente prima e seconda in classifica. Un vero e proprio scontro diretto che potrebbe indirizzare in maniera significativa la corsa al vertice, mettendo di fronte due squadre costruite per ambire al salto di categoria
Lo streaming live
Benevento-Catania, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Benevento-Catania in diretta TV e streaming gratis—
Benevento-Catania sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Benevento arriva all’appuntamento forte di un rendimento di altissimo livello. I giallorossi guidano la classifica con sette punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice e attraversano un periodo estremamente positivo: due vittorie consecutive contro Team Altamura e Potenza hanno consolidato il primato. Più in generale, nelle ultime cinque gare sono arrivati tredici punti sui quindici disponibili, numeri che certificano continuità, solidità e grande fiducia nei propri mezzi.
Dall’altra parte, il Catania si presenta con qualche vittoria in meno nello stesso arco temporale - due successi nelle ultime cinque - ma con un dato altrettanto significativo: l’imbattibilità. La squadra allenata da Domenico Toscano ha infatti costruito le proprie fortune su una difesa organizzata e difficile da superare, vero marchio di fabbrica di un gruppo che punta su equilibrio e compattezza per restare agganciato alla vetta.
Le probabili formazioni di Benevento-Catania—
I campani scendono in campo con il 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Salvemini. La squadra di Toscano invece risponde con una difesa a tre, un folto centrocampo e due uomini alla spalle di Roflini, che lo coadiuveranno nella manovra offensiva.
Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Floro Flores.
Catania (3-4-2-1): Dini; Celli, Pieraccini, Miceli; Casasola, QUaini, Corbari, Donnarumma; D'Ausilio, Lunetta; Roflini. Allenatore: Toscano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA