derbyderbyderby streaming Audace Cerignola-Trapani, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Audace Cerignola-Trapani, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Wolverhampton Arsenal dove vedere
Non perdere Audace Cerignola-Trapani: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

La sfida tra Cerignola e Trapani, valevole per la 30ª giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena giovedì 5 marzo 2026 nella suggestiva cornice dello Stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Un appuntamento importante per entrambe le formazioni, pronte a contendersi punti preziosi in questa fase della stagione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:30.

Hai tre possibilità per vedere Audace Cerignola-Trapani in streaming gratis

Guarda ora Audace Cerignola-Trapani GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Audace Cerignola-Trapani in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Audace Cerignola-Trapani sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Audace Cerignola-Trapani in diretta TV e streaming gratis

—  

Audace Cerignola-Trapani sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Audace Cerignola-Trapani sui palinsesti Sisal, Goldbet o Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    I pronostici della sfida pendono nettamente in favore dell'Audace Cerignola. La squadra allenata da Maiuri si presenta alla sfida all'ottavo posto e con tante chance di migliorare il suo posizionamento in classifica, così da avere più possibilità di strappare un pass per l'ultimo atto dei playoff di Serie C. Al match, però, arrivano reduci da una sconfitta contro la Cavese, ma che non getta fango sulla buona stagione della squadra.

    Il Trapani invece ha 28 punti in classifica e nelle ultime cinque sfide ha rimediato ben quattro sconfitte ed una vittoria, per un totale di soli tre punti guadagnati. Risultati che hanno fatto sprofondare la squadra di Aronica al diciassettesimo posto. Per non compromettere la stagione sarà necessario invertire questo trend negativo.

    Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Trapani

    —  

    L'Audace Cerignola scende in campo con un 3-5-2 architettato da Vincenzo Maiuri, in cui i riferimenti offensivi saranno D'Orazio e Gambale. Gli ospiti, guidati da Salvatore Aronica, risponderanno con un 4-2-3-1, con una dinamica batteria offensiva a sostegno di Battimelli.

    Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Gasbarro, Todisco, Martinelli; Parlato, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

    Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Motoc, Pirrello, Nicoli; Celeghin, G.Aronica; Benedetti, Ortisi, Matos; Battimelli. Allenatore: Salvatore Aronica.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Casertana-Salernitana, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Timberwolves-Raptors, la NBA in streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA