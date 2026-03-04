La sfida tra Cerignola e Trapani, valevole per la 30ª giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena giovedì 5 marzo 2026 nella suggestiva cornice dello Stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Un appuntamento importante per entrambe le formazioni, pronte a contendersi punti preziosi in questa fase della stagione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:30.

Dove vedere Audace Cerignola-Trapani in diretta TV e streaming gratis

Audace Cerignola-Trapani sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.