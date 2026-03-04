La sfida tra Cerignola e Trapani, valevole per la 30ª giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena giovedì 5 marzo 2026 nella suggestiva cornice dello Stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Un appuntamento importante per entrambe le formazioni, pronte a contendersi punti preziosi in questa fase della stagione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:30.
Lo streaming live
Audace Cerignola-Trapani, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Audace Cerignola-Trapani in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Audace Cerignola-Trapani sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Audace Cerignola-Trapani in diretta TV e streaming gratis—
Audace Cerignola-Trapani sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I pronostici della sfida pendono nettamente in favore dell'Audace Cerignola. La squadra allenata da Maiuri si presenta alla sfida all'ottavo posto e con tante chance di migliorare il suo posizionamento in classifica, così da avere più possibilità di strappare un pass per l'ultimo atto dei playoff di Serie C. Al match, però, arrivano reduci da una sconfitta contro la Cavese, ma che non getta fango sulla buona stagione della squadra.
Il Trapani invece ha 28 punti in classifica e nelle ultime cinque sfide ha rimediato ben quattro sconfitte ed una vittoria, per un totale di soli tre punti guadagnati. Risultati che hanno fatto sprofondare la squadra di Aronica al diciassettesimo posto. Per non compromettere la stagione sarà necessario invertire questo trend negativo.
Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Trapani—
L'Audace Cerignola scende in campo con un 3-5-2 architettato da Vincenzo Maiuri, in cui i riferimenti offensivi saranno D'Orazio e Gambale. Gli ospiti, guidati da Salvatore Aronica, risponderanno con un 4-2-3-1, con una dinamica batteria offensiva a sostegno di Battimelli.
Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Gasbarro, Todisco, Martinelli; Parlato, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Vincenzo Maiuri.
Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Motoc, Pirrello, Nicoli; Celeghin, G.Aronica; Benedetti, Ortisi, Matos; Battimelli. Allenatore: Salvatore Aronica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA